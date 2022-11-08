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Küfü evinizden uzak tutmak için yapmanız gereken tek şey bu bitkiyi almak

Evde oluşan küfler oldukça can sıkıcı durumlara yol açıyor. Özellikle sonbahar ve kış aylarında artan küf sorunu hem sağlığı riske atıyor hem de kötü kokulara ve görünümlere sebep oluyor. Birçok kişi evdeki küfleri uzaklaştırmanın yollarını arıyor. Uzmanlar eve alacağınız bitkinin küfleri uzak tutacağını belirtiyor.

08 Kasım 2022 Salı 14:45
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Küfü evinizden uzak tutmak için yapmanız gereken tek şey bu bitkiyi almak



Bitkiler evin çok daha yaşanılabilir ve canlı görünmesini sağlamakla kalmıyor. Aynı zamanda evdeki kötü enerjileri ve küfleri uzaklaştırabiliyor. Evde bulunan küfler birçok kişinin dertleri arasında bulunuyor. Evdeki küflerin neden kaynaklandığını bilmek ve ona göre çözüm yollarını denemek gerekiyor. Evde küf neden oluşur ve bu küflerden nasıl uzak durulur merak ediyorsanız aşağıdaki yöntemi deneyebilirsiniz.

EVDE KÜF NEDEN OLUŞUR?

Evde küf neden olur diyorsanız bunun temel sebebi rutubet. Duvarlarda rutubet sebebi ile küf oluşuyor ve bu konu ile ilgili herhangi bir önlem alınmıyorsa, yayılmaya devam ediyor. Zaman içinde duvara yakın olan gardırop gibi alanlarda da küflenme görülmeye başlanabilir. Evde rutubete maruz kalan her alan zaman içinde mutlaka zarar görüyor. Nem bir yandan çürümeye sebep olurken bir yandan da evin içinde ağır bir koku yaratır.

KÜFÜ ÖNLEMEK İÇİN ALINMASI GEREKEN BİTKİ

Gardening Express uzmanlarının açıkladığı gibi: "Evdeki küf aşırı nemden kaynaklanır. Banyo gibi sıcak odalar özellikle risk altındadır. Küfü uzak tutmak için bitkileri kullanmak, evinizdeki nemi ve nemi kontrol etmenin pratik ve doğal bir yoludur. Bir bitkinin nemi azaltmada ne kadar iyi olduğu, çiy, sis ve diğer nemi emme yeteneğiyle ilgilidir. Bu nem daha sonra köklerine iner."

Uzmanlar barış zambaklarının evi küflerden uzak tutacağını belirtiyor. Barış zambağı veya barış çiçeği aynı zamanda benen, formaldehit, trikloretilen, amanyok, tolüen, ksilen gibi havada bulunan kimyasallar temizliyor. Bu sarmaşık çeşidi de birçok zararlı kimyasalın etkisini azaltıyor.

BARIŞ ÇİÇEĞİ BAKIMI

Toprak seçimi

Barış çiçeği, mineral bakımından zengin olan topraklarda verimli bir şekilde yetişir. Bu yüzden çiçekçilerden torf ve lif bakımından zengin topraklar temin edebilirsiniz.

Ortam ve güneş ışığı

Barış çiçeği doğrudan güneş ışığına maruz kalmayı sevmez, ancak aydınlık ortamlarda yetişmesi gerekir. Doğrudan güneş almayan ancak aydınlık ortamlara konumlandırabilirsiniz. Bu çiçek için ideal sıcaklık 10-28 derece arasıdır. Çok sıcak ya da çok soğuk olmadığı sürece barış çiçeği ortam sıcaklığına adapte olabilir.

Sulama

Çiçeğin toprağı özellikle çok sıcak havalarda nemli kalmalı, asla kuru bırakılmamalıdır. Ayrıca çiçeğin yapraklarına ara sıra sprey şişesindeki su ile püskürtme yapabilirsiniz. Kış aylarında haftada 1-2 kez, yaz aylarında ise daha sık sulama yapabilirsiniz. İlkbahar ve sonbahar aylarında çiçeklenmeye başlayacağı için sulama sıklığını azaltın. Hatta bu süreçte daha az aydınlık bir alana taşıyabilirsiniz. Sulama ve ortamı değişen bitkinin 2 hafta içinde çiçeklenmeye başladığını görebilirsiniz.

Saksı değişimi

Bu çiçek yer değiştirmeyi fazla sevmez. Bu yüzden 2-3 yılda bir saksı değiştirmek yeterli olacaktır. Kökleri çok hassas olduğu için, fazla büyük saksıları sevmez. Saksı değişimi yapacağınız zaman, kullandığınız saksıdan 1 numara büyüğünü seçebilirsiniz. Saksı değişimi için ideal zaman, ilkbahar aylarıdır.

Sulama

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