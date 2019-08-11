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Kuru patlıcan altınla yarışıyor!

Muğla mutfağında önemli yer tutan kışlık kuru sebzeler, satıcıların tezgahlarını süslüyor. Kuru patlıcan kilosu 200 TL'den satışa sunuluyor.

11 Ağustos 2019 Pazar 16:46
Kuru patlıcan altınla yarışıyor!

Muğla'da kış aylarında tüketilmek amacıyla bu yılın mahsulüyle hazırlanan bamya, biber, kabak ve patlıcan gibi sebzelerin kuruları, tezgahlardaki yerini alarak, satışa sunuldu.

Rengarenk görüntüsüyle pazar yerini süsleyen kurutulmuş sebzeler içinde en dikkat çeken ise kilosu 200 lira ile patlıcan oldu.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de 22 yıldır manav işleten evli ve 3 çocuk annesi Sevgi Boz, "Sebzeleri kurutmaya haziran ayında başlıyoruz. Kent merkezimizde havanın nemli olmaması nedeniyle sebzeleri rahatça kurutabiliyoruz. Yerli ve yabancı turistler ürünlerimize ilgi gösteriyor. En pahalı sebzemiz kuru patlıcan. Kilosu 200 lira olduğu için genellikle müşterilerimiz bir dizi şeklinde alıyor. Dizinin fiyatı ise 15- 20 liraya geliyor. Eskiden tütün dizerdik şimdi ise bamya, biber, kabak ve patlıcan diziyoruz. Diğer illerden kuru sebze talebi olduğu zaman hesabıma ücretini havale yapan kişilere kargoyla gönderiyorum" dedi.

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