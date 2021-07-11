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Kutup ayılarının yaşam alanları yok oluyor!

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11 Temmuz 2021 Pazar 11:57
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Kutup ayılarının yaşam alanları yok oluyor!
Grönland'in kuzeyinde kutup ayıları için en güvenli yerlerden biri olarak kabul edilen bir bölge, iklim krizi nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.
Bu hafta içinde açıklanan yeni bir araştırma, Arktik Okyanusu'ndaki bu alanın, yüksek rüzgarlar ve sıcaklıklardaki yükseliş nedeniyle beklenenden erken erime riski bulunduğunu ortaya koydu.
Kutup ayılarının soylarını devam ettirmeleri için burası kritik önem taşıyor.
Zira kutup ayıları, "son buz alanı" olarak adlandırılan bu bölgede hem avlanıyor hem de yavrularını büyütüyor.
Son Güncelleme: 11.07.2021 23:35
Anahtar Kelimeler:
Kutup Ayısı
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