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Lolita filmiyle ünlenen Sue Lyon hayatını kaybetti

Usta yönetmen Stanley Kubrick'in, Vladimir Nabokov'un romanından uyarladığı Lolita adlı film ile tanınan Sue Lyon 73 yaşında hayatını kaybetti.

29 Aralık 2019 Pazar 12:40
Lolita filmiyle ünlenen Sue Lyon hayatını kaybetti

14 yaşındayken rol aldığı, Stanley Kubrick'in, Vladimir Nabokov'un romanından uyarladığı Lolita filmiyle ünlenen Sue Lyon hayatını kaybetti. 73 yaşındaki Lyon'ın 26 Aralık'ta son nefesini verdiği öğrenildi. Amerikalı oyuncu, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

800 OYUNCU ARASINDAN SEÇİLDİ

1959 yılında çocuk oyuncu olarak başladığı kariyerini 1980 yılına dek sürdüren oyuncu, büyük çıkışı 1962 tarihli Lolita adlı filmle yaptı. Lyon, bu filmde canlandırdığı Dolores Haze karakteriyle adını dünyaya duyurdu. Sue Lyon, Lolita filmi için 800 genç oyuncu arasından seçildi.

DÖRT KEZ EVLENDİ

John Ford’un 7 Women ve John Huston’ın The Night of the Iguana filmlerinde de rol aldı. En son 1980’de rol aldığı Alligator filmiyle sinema kariyerini noktaladı.

Lyon, hayatı boyunca dört evlilik yaptı. Hampton Fancher, Roland Harrison, Cotton Adamson ve Edward Weathers ile evlendi.

CİNAYETLE ANILAN EVLİLİK

Düğünlerinde bir cinayet işlediği ortaya çıkan Adamson ile evliliğinin kariyerini olumsuz etkilediği öne sürüldü.

Lyon’un Harrison ile evliliğinden Nona adında bir kızı bulunuyor.

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LolitaSue LyonVefatHaber
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