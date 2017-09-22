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Maden suyunu bardaktan içmeyin!

Maden suyu vücuttaki sıvı dengesinin sağlanmasında da önemli rol oynuyor.

22 Eylül 2017 Cuma 17:08
Maden suyunu bardaktan içmeyin!

Vücudunuz gün içinde hareketle ya da çeşitli sebeplerden sıvı ve mineral kaybeder. Kaybettiğiniz bu değerleri günde en az 2 şişe Maden suyu içerek geri kazanmış olursunuz. Şişesinde tüketilen maden suyu kapağı açıldığında herhangi bir kabarcıklaşma meydana gelmiyor ancak bardağa boşalttığınızda aşırı bir köpürme olup maden suyundaki gazın (Co2) kaçmasına sebep oluyor.

Uzmanlar maden suyunun faydalı olabilmesi için tamamen hijyenik ve gıda standartları doğrultusunda özel üretilen cam şişelerinde tüketilmesi üzerinde önemle duruyorlar.  İşte maden sularının içeriğinde yer alan ve sağlığınıza sağlık katan mineraller:

MAGNEZYUM

Hücre zarı, hücre içi ve hücre çekirdeğindeki birçok biyolojik olaylara etkilidir ve kas ile sinirlerdeki elektrik uyarılarının iletilmesini sağlar. Kalp ve damar hastalıklarına karşı korunmanızı sağlar. Enfarktüs geçiren insanlarda magnezyum düşüklüğü saptanmıştır. Damar sertliğine yol açan damarlardaki yağ ve kalsiyum birikmesi de genellikle magnezyum eksikliğinden kaynaklanmaktadır.

SODYUM

Sodyum; vücut sıvılarında en fazla bulunan elementtir ve sıvı dağılımı ile sıvı dengesinin düzenlenmesini sağlar. Ayrıca asit-baz dengesi ve sinir uyarılarının taşınması da sodyumun en önemli görevlerindendir. Kalsiyum; vücudumuzda en fazla bulunan elementtir.

Kemik yapısının yanı sıra kas kasılmalarının düzenlenmesine, sinir uyarılarının taşınmasına, hücre zarlarında iyon değişimine, hormonların, sindirim enzimlerinin ve nörotransmitterlerin salgılanmasına yardımcı olur. Yaşla ilgili kemik kayıplarını ve kırılmalarını önler. İçerisinde kalori ve kolesterol olmadığı için maden suyu, kalsiyum açısından süte en iyi alternatif olmaktadır.

BİKARBONAT

Bikarbonat; mide hastalıklarına iyi gelir, şeker hastalığı ve gutun tedavisinde, böbrekteki taş oluşumunun engellenmesinde tavsiye edilir.

SÜLFAT

Sülfat; bağırsakların ve safra kesesinin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Hamilelik, beslenmeye özellikle dikkat edilmesi gereken bir dönem. İnsan vücudu bebeği besleyebilmek ve gelişmesini sağlamak için normalden daha fazla gıda, sıvı, mineraller ve vitaminlere ihtiyaç duyar. Bu katkıyı doğal yoldan sağlayabilmek için hamilelikte düzenli olarak maden suyu tüketimi tavsiye edilir.

Öte yandan maden suyu, böbrek taşlarının oluşumunu da engeller. Aynı su gibi maden suyu da tüketerek vücudunuzda böbrek taşı oluşumunu engelleyebilirsiniz çünkü böbrek taşının oluşumunun en büyük nedeni yeterli miktarda sıvı tüketilmemesidir.

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