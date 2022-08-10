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Makinede çizilmiş bardak sorununa son!

Bulaşık makinesi her ne kadar hayatımızı kolaylaştırsa da kullandığımız mutfak ürünlerine zarar verebiliyor. Özellikle cam bardakların çizilmesine neden olan bulaşık makinesi nedeniyle cam bardakların kullanım ömrü giderek azalıyor. Çizilen cam bardaklardan şikayetçiyseniz aşağıda bulunan yöntemi deneyebilirsiniz

10 Ağustos 2022 Çarşamba 12:36
149 Okunma
Makinede çizilmiş bardak sorununa son!
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Cam bardakların çizilmesi kötü bir görünüme sebep oluyor. Giderek daha fazla çizilen cam bardaklar temizlense bile pis bir görünüme neden oluyor. Bu nedenle sürekli olarak bardaklarınızı yenilemek zorunda kalıyorsanız bu duruma son verebilirsiniz. Evde çizilmiş bardaklarınıza uygulayacağınız yöntem ile bardaklarınızı eski haline döndürebilirsiniz.

EVDE ÇİZİLMİŞ CAM BARDAKLARI DÜZELTMEK İÇİN

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2 yemek kaşığı karbonat
1 bardak sirke

Çizilmiş cam bardakların üzerine karbonatı ve sirkeyi ekleyin. Bu karışımın üzerine bardakların üzerini geçecek şekilde kaynatılmış sıcak suyu ekleyerek bardakları karışımın içerisinde 2 saat bekletin. 2 saat sonra bardaklarınızı bulaşık deterjanı ile yıkayabilirsiniz. Bu yöntem ile bardaklarınız ışıl ışıl olacak.

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