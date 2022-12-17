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Mandalinalar nasıl düzgün şekilde saklanır?

Mandalinalarınızı saklarken diğer meyvelerin yanına koymamanız gerekiyor. Neden mi? İşte tüm detaylarıyla...

17 Aralık 2022 Cumartesi 21:23
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Mandalinalar nasıl düzgün şekilde saklanır?



Bir meyvenin ait olduğu yer elbette meyve sepetidir. Görsel şölen yaratan rengarenk meyveler masanızı eğlenceli hale çevirir. Muz, elma ve üzümlerin arasına küçük portakal mandalinaları yerleştirmek mantıklıdır. Ancak bilinmeyen bir gerçek var….

Mandalinaların ve onların clementines, satsumas ve mandalina gibi akrabalarının meyve sepetinde yeri yoktur.  Çünkü: Çoğu meyve sepetinde bulunan farklı meyvelerin arasında henüz olgunlaşma evresini tamamlamak üzere olan meyveler de bulunur. Bunlara örneğin ananas, muz, mango ve kivi dahildir.

Olgunlaşan ve olgunlaşma sürecindeki meyveler, teknik dilde söyleyecek olursak olgunlaşma gazı üretir. mandalinalarınızı hala olgunlaşmakta olan birçok meyvenin arasına koyarsanız, diğer meyvelere oranla çok daha hızlı olgunlaşır veya bozulur.

Mandalinalar nasıl düzgün şekilde saklanır

Ayrı bir sebzeliğiniz yoksa alternatif olarak mandalinaları buzdolabında saklamayın. Aksi takdirde meyveler hızla soğuyacak ve aromatik tatlarını kaybedecektir.

Mandalinaları üst üste koymaktan kaçının . Narin meyveleri üst üste değil yan yana yerleştirmek en iyisidir.

Küflü meyveleri hemen ayırın çünkü küf diğer mandalinalara çok kolay bulaşabilir.

Mandalinaları doğrudan güneş ışığından, örneğin mutfak penceresinden koruyun ve sıcak havadan uzak tutun. Aksi takdirde meyve kurur ve “çöp” olur.

İpucu:

Mandalina serin olma eğiliminde olan ancak çok serin olmayan gölgeli bir yeri tercih eder. Örneğin mahzende düz bir tabakta diğer meyvelerden uzakta depolama uygundur. Meyveleri üst üste istiflemediğiniz sürece kilerde gölgeli bir yer de iyidir.

Anahtar Kelimeler:
MandalinaMeyveSepetZararSaklamakSağlık
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