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Meteor yağmuru başlıyor

11 Ağustos 2019 Pazar 14:48
Meteor yağmuru başlıyor

12 ve 13 Ağustos 2019 gecesi Türkiye’den de takip edilebilecek bir ‘göktaşı yağmuru’ gerçekleşecek. Halk arasında ‘yıldız kayması’ olarak bilinen ve bu gök olayı sırasında bir insanın öldüğüne inanılan göktaşı yağmurunun nedenini İstanbul Aydın Üniversitesi Gök Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Orhan Gölbaşı açıkladı.

İstanbul Aydın Üniversitesi Gök Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Orhan Gölbaşı, halk arasında ‘yıldız kayması’ olarak bilinen ‘göktaşı yağmurunun” nedenlerini açıkladı. Gölbaşı, “Halk arasında ‘yıldız kayması’ olarak bilinen olay aslında bir kuyruklu yıldızın bıraktığı döküntülerin Dünya atmosferine girerek yanmasından başka bir şey değildir. Bu küçük parçacıkların çoğu birkaç gram kütlelidir. Bu olaya meteor (göktaşı) yağmuru denir” ifadelerini kullandı.

"12-13 AĞUSTOS'TA MAKSİMUMA ULAŞACAK"

Bu yıl 12-13 Ağustos tarihlerinde maksimuma ulaşacak olan Perseid Göktaşı yağmuru hakkında konuşan Gölbaşı, “Perseid Göktaşı yağmuru her yıl yaklaşık olarak 23 Temmuz - 20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşir. Maksimum meteor yağmuru ise 12 ve 13 Ağustos geceleri olur. Bu kalıntıların kaynağı olan Swift-Tuttle kuyruklu yıldızı 133 yıllık bir döneme sahiptir. İlk kez 1992 yılında gözlenmiştir ve bir sonraki geçişini 2126 yılında yapacaktır” şeklinde konuştu.


 

BU YIL KAÇ GÖKTAŞI GÖRÜLECEK?

Gölbaşı, “Bu yıl saatte 60-80 civarında göktaşı görülmesi bekleniyor. Bu da yaklaşık olarak dakikada bir göktaşına karşılık geliyor. Gözlem için 12-13 ve 13-14 Ağustos gecesi, gece yarısından sonra en iyi zaman olarak görülüyor. Gözlem sırasında şezlong türü bir koltuk kullanılması ve Perse Takımyıldızı doğrultusuna (Kuzeydoğu yönünde) bakılması gerekiyor. Çünkü göktaşları sanki bu takımyıldızından geliyormuş gibi görünür. Bu doğrultuda kolaylıkla tanınabilen Cassiopea (Koltuk) takımyıldızı da bulunuyor. Bu nedenle Küçük Ayı Takımyıldızının biraz doğusunda yer alan Cassiopea doğrultusuna bakmak da yeterli olacaktır” dedi.

PERSEİDLERİ İZLEMEK İÇİN ÖZEL BİR GÖZLEM ALETİ GEREKİR Mİ?

Göktaşı yağmurunu izlemek için özel bir gözlem aletini gerekmediğini belirten Gölbaşı, “Göktaşı yağmurunu gözlemek için özel bir alet gerekmez. Işık kirliliğinin olmadığı, mümkünse yüksek dağ tepelerinde ve karanlık bir yer seçilmelidir. Gözlem sırasında göktaşı yağmurunun yayıldığı takımyıldızına odaklanmak yeterli olacaktır. Ancak göktaşı gözlemcilerini üzecek bir durum da söz konusu. Ay 15 Ağustosta dolunay evresinde olacağı için sönük göktaşlarını görmek çok zorlaşacaktır” ifadelerinde bulundu.

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