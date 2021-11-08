Mis kokusuyla mest eden ekmekler yapmak için bilmeniz gereken her şey

Ekmek, kültürümüzün bir parçası. Her öğünde mutlaka sofrada bulunan değişmez bir eleman. Lezzetli ve kıvamında ekmek yapmanın bazı püf noktaları var. Bunlardan biri de doğru ürünleri kullanmak. Kalitesiz unlar, kireçli sular ve kabartmayan mayalarla hazırlayacağınız hamurlar, sizi istediğiniz ekmeğe ulaştıramaz. Ekmek yapmak için bilmeniz gereken her şeyi sizler için araştırdık.

1. Yeni Başlayanlar İçin Lezzetli Bir Tarifimiz Var

Malzemeler:

1 su bardağı oda sıcaklığında süt

1,5 yemek kaşığı kuru maya

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı şeker

3 su bardağı un

Hazırlanışı:

Süt, maya ve şekeri iyice karıştırın.

Üzerine tuz ve unu yavaşça ekleyin.

Hamuru iyice yoğurup hafif un serpilmiş bir kaba alın.

Hava almayacak şekilde üstünü örtün ve oda sıcaklığında 1 saat bekletin.

Ardından hamuru un serpilmiş tezgahta 1 dakika kadar yoğurup şekil verin.

Ekmek kalıbına yerleştirdiğiniz hamurun üstünü örterek 40 dakika daha mayalandırın.

Pişirmeden önce üstünü hafifçe ıslatın.

Önceden 180 derecede ısıtılan fırında 30-35 dakika pişirin.

Fırın içine bir kapta su ekleyerek yumuşak bir ekmek elde edebilirsiniz.

Maya tercihiniz sağlıklı ekmek yapmak için çok önemli.

Ekşi maya tercih ederek daha sağlıklı ekmek yapmanız mümkün. Ancak evde ekşi mayayı tutturmak kolay olmayabiliyor. Dr. Oetker Ekşi Maya kullanarak hızlı ve garantili sonuca ulaşabilirsiniz.

Afiyet olsun.

2. Katkısız Ekmekler İçin Doğru Unu Tercih Edin

Lif ve vitamin oranı yüksek, katkı maddesi içermeyen un ile yapılmış ekmekler hem besin değeri sayesinde vücudun ihtiyaçlarını karşılar hem de uzun süre tokluk hissi verir. İpek Değirmen Tam Kepekli Tam Buğday Unu, katkı maddesi içermiyor. Taş değirmenlerde öğütülen un, besin maddesi açısından zengin olan kabuk veya kepek tabakalarında saklanıyor. Bu sayede minimum oranda vitamin kaybı yaşanıyor. Yüksek lif içeriğini kaybetmiyor. Her türlü ekmek yapımına uygun olan ürünle lezzetli ekmekler yaparak sofralarınızı taçlandırabilirsiniz.

3. Hamur Yoğurma Torbalarıyla İşinizi Kolaylaştırın

Ekmek yapmanın zor yanlarından biri de hamur yoğurmak. Buffer Büyük Hamur Yoğurma Torbası, şeffaf silikon yapısıyla tüm hamurları istediğiniz gibi yoğurmanıza yardımcı oluyor. Sıcaklığa dayanıklı ve yapışma yapmıyor. Bu sayede homojen hamurlar elde edebilirsiniz. Bulaşık makinesinde rahatça yıkanabildiği için temizliği de kolay. Ürünü hamur yoğurma dışında yiyecek saklama torbası olarak da kullanabilirsiniz. Kilitli ağzı ve uygun boyutu sayesinde ürünleri düşük ya da yüksek sıcaklıkta muhafaza edebilirsiniz. Tekrar tekrar kullanabileceğiniz ürün çevre dostu ve anti bakteriyel.

4. Pratik Olmak için Hamur Açma Matı Kullanın

Hamur açmak ve şekillendirmek için hem geniş hem de steril alan gerekir. Hamur açma matları size bu konuda büyük kolaylık sağlarlar. Eğer yeterli alanınız yoksa veya tezgah temizliğiyle uğraşmak istemiyorsanız, bu matları tercih edebilirsiniz. Decotown Silikon Ölçekli Hamur Açma Matı kaymayan tabanı sayesinde hamurunuzu kolayca şekillendirmenize yardım ediyor. Gıdayla temasa uygun olan silikon yapısı hamurun yapışmasına izin vermiyor. Üzerinde bulunan ölçüler sayesinde hamuru istediğiniz boyutlarda açabilirsiniz. Bulaşık makinesinde yıkanabildiği için temizliğiyle uğraşmanıza da gerek kalmaz.

5. Hamur Yoğurma Makineleriyle Zaman Kazanabilirsiniz

Hamuru elde yoğurmak oldukça zahmetli ve uzun süren bir işlem. Ancak yumuşacık ekmek elde etmek için de yoğurma işlemi çok önemli. Eğer bu zahmete katlanmadan daha pratik bir yöntem arıyorsanız hamur yoğurma makinelerini kullanabilirsiniz. Electrolux EKM4000 Mutfak Şefi, tüm yoğurma işlemi boyunca hiçbir detayı kaçırmamanız için entegre LED ışığa sahip. 10 farklı hız ayarıyla mükemmel hamuru elde etmenizi sağlıyor. Paslanmaz çelik olan gövde ve kaseleri sayesinde uzun yıllar kullanabilirsiniz.

6. Mayalandırma Sürecine Dikkat Etmelisiniz

Mayalanma süresi ideal ekmek yapımı için çok önemli. Hamura yeterli zamanı tanımalısınız. Ayrıca uygun ortam ve ısıyı da sağlamalısınız. Doğal ürünler bu konuda size destek olabilir. Banneton Ekmek Koruma Sepeti, 1000 grama kadar hamuru rahatça mayalayabilir. Doğal rattan kamış kullanılarak elde yapılıyor. Kimyasal boya, yapıştırıcı, kıymık gibi ürünleri içermiyor. Mayalama esnasında yüzeyden bir miktar suyu emen ürün, nemli ortam yaratarak geleneksel bir tat elde etmenizi sağlıyor. Küflenmiyor ve kolay temizleniyor.

7. Ekmek Kalıpları Kullanın

Ekmek yaparken kullanacağınız kalıplar, hem ihtiyacınıza yönelik olmalı hem de istediğiniz gibi pişirmeli. Bu nedenle önce ekmeğin nasıl şekil almasını istediğinize karar vermelisiniz. Eğer genellikle somun ekmek tüketiyorsanız BeeChef Baget Ekmek Kalıbı tam size göre. Ürün, delikli karbon çelik kullanarak üretildiği için pişirme esnasında ekmeğin etrafında hava akımı sağlıyor. Böylece daha gevrek bir kabuk elde etmenize yardım ediyor. Uçları açık tasarımı sayesinde uç kısımları kızararak ideal baget ekmeğini sofranıza taşıyor.

8. Ocakta da Ekmek Yapın

Ekmek yaparken sadece fırına bağlı kalmayın. Bunun için farklı lezzetleri yakalayan ve değişen koşullara uyum sağlayan kalıpları tercih edebilirsiniz. Lava Döküm Ekmek Kabını elektrikli, indüksiyon ya da gazlı tüm fırın ve ocaklarda rahatça kullanabilirsiniz. %100 geri dönüştürülebilir demir döküm ile üretilen kalıp, ekmeğin besin değerini koruyor. Hem daha sağlıklı hem de lezzetli ekmek yapmanıza yardım ediyor. Ayrıca yapışma ve yanma yapmıyor. Bu sayede kolayca temizleniyor. Üstelik ısıyı tüm yüzeye eşit yaydığı için ekmek dışında pek çok yemeği de yapabilirsiniz.

9. Geleneksel Lezzetleri Denemekten Çekinmeyin

Taş fırınlarda pişen ekmeklerin lezzeti bir başkadır. Artık ev konforunda taş fırın lezzetini yakalamak çok kolay. Taş Fırınım Fırın Taşı, kolay kullanımı sayesinde istediğiniz ekmeği fırınınızda pişirmenizi sağlıyor. Fırın içine sabitlenen ürün kayma yapmıyor. Bu sayede pişen ürünleri alıp yenisini rahatça koyabilirsiniz. Ürünün arkasında bulunan bariyeri, ekmeğinizin fırın içine düşmesini engelliyor. Hızlı ısınarak enerji ve zaman tasarrufu sağlıyor. Ekmek dışında pizza ve lahmacun hamuru gibi ürünleri de kolayca pişirebileceğiniz ürünü temizlemek de oldukça kolay.

10. Ekmek Yapma Makinelerinin Konforunu Yaşayın

Tüm bu ekmek yapma süreciyle uğraşmadan hızlı ve lezzetli ekmeğe ulaşmak mümkün. Ekmek yapma makineleri hamuru yoğurmadan pişirmeye kadar her şeyi hiçbir kontrol gerektirmeden sizin yerinize yapıyor. Size kalan ise malzemeleri makineye yerleştirmek ve istediğiniz programı seçmek. Wmf Kult X Ekmek Pişirme Makinesi, 12 ayrı programı ile istediğiniz ekmeği sofranıza taşıyor. Zamanlayıcısı bulunan makineyi istediğiniz zamana kurabilir ve sıcak ekmeğin tadını çıkarabilirsiniz. Üstelik pişen ekmeği 1 saat boyunca sıcak tutabiliyor.