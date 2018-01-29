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Mükemmel dudak oranı açıklandı!

İngiliz kozmetolog Dr. Tijion Esho, mükemmel dudak oranını açıkladı. Bakın hangi dudak tipi dikkat çekici dudakları özetliyor…

29 Ocak 2018 Pazartesi 18:13
Mükemmel dudak oranı açıklandı!
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Esho, Kaliforniya Üniversitesi'nde yapılan çalışmada mükemmel dudak oranını 1:2 olarak bulduklarını söyledi. Esho, Kaliforniya Üniversitesi'nde yapılan çalışmada mükemmel dudak oranını 1:2 olarak bulduklarını söyledi.

Buna göre mükemmel dudaklara sahip olmanın sırrı, kalın bir alt dudak ve 'Eros yayı' olarak da adlandırılan üst dudaktaki kıvrımların simetrik olmasından geçiyor.

Her kadının dolgun ve doğal dudaklara sahip olmak istediğini belirten Esho; Angelina Jolie, Emily Ratajkowski ve Michelle Keegan'ı da mükemmel dudaklara örnek olarak verdi.

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Son Güncelleme: 29.01.2018 18:23
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