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Mürekkep balığından hamile kaldı!

Güney Kore'de çiğ deniz ürünleri tüketen 63 yaşındaki bir kadın mürekkep balığından hamile kaldı. Kadının diline ve diş etine saplanan spermatoforların yerleşmek için yumuşak bir doku aradığı belirtildi

11 Haziran 2018 Pazartesi 12:18
Mürekkep balığından hamile kaldı!

Bir tıbbi dergiye (Journal of Parasitology) göre; Güney Kore'de 63 yaşındaki bir kadın mürekkep balığından hamile kaldı. 

The Sun gazetesinde yer alan habere göre; ismi açıklanmayan kadın, iç organlarını temizlemediği birtakım deniz mahsülleri tüketti.

İçlerinde mürekkep balığının da olduğu deniz mahsüllerini tüketen kadın, bir süre sonra dilinin üstünde ve diş etinde şiddetli ağrılar hissetmeye başladı. Şikayetleri bitip tükenmeyince hastanenin yolunu tutan kadın, gerçekleri öğrenince şoke oldu.

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Talihsiz kadının diş etine ve diline saplanmış 12 tane sperm örneğine rastlandı. Uzmanlar sperm örneklerini inceledi ve bu örneklerin Todarodes pacificus cinsi Japon uçan mürekkep balığına ait spermler (spermatofor) olduğu anlaşıldı.

Kadının ağzında canlı kalan spermatoforların yerleşmek için yumuşak bir doku aradığı belirtildi.

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