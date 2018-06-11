Bir tıbbi dergiye (Journal of Parasitology) göre; Güney Kore'de 63 yaşındaki bir kadın mürekkep balığından hamile kaldı.
The Sun gazetesinde yer alan habere göre; ismi açıklanmayan kadın, iç organlarını temizlemediği birtakım deniz mahsülleri tüketti.
İçlerinde mürekkep balığının da olduğu deniz mahsüllerini tüketen kadın, bir süre sonra dilinin üstünde ve diş etinde şiddetli ağrılar hissetmeye başladı. Şikayetleri bitip tükenmeyince hastanenin yolunu tutan kadın, gerçekleri öğrenince şoke oldu.
Kadının ağzında canlı kalan spermatoforların yerleşmek için yumuşak bir doku aradığı belirtildi.