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Mutlu evliliğin sırları

Evliliklerde mutluluğun kolay, kestirme ve mucizevi bir yolu olmasa da ona doğru giden zorlu ama ulaşılabilir bir yol var. Evliliği mutlu ve uzun kılmak için sağlıklı bir ilişkide her iki tarafın da zaman, efor ve enerji harcaması gerekiyor. İşte, ilişki terapistlerinin önerilerinden derlediğimiz mutlu ilişki tüyoları...

26 Mart 2022 Cumartesi 14:39
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Mutlu evliliğin sırları
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2021 yılında hayatını kaybeden ünlü psikolog Doğan Cüceloğlu mutluluğun sürdürülebilir olması gerektiğini söylüyordu. Cüceloğlu, “Eşin mutlu olmadan senin mutluluğun uzun sürmez. Küçük çocuğun mutsuzsa mutluluğun uzun sürmez. Sürdürülebilen mutluluk arıyorsan kendi mutluluğundan daha önce karşıdakinin mutluluğunu düşünmen, ona değer vermen lazım. Hassas noktası ne, neden acı çekiyor? Bunları anlamak için sohbet gerekiyor. Bunu yapabilmek için önce kendinle sohbet etmelisin” diyordu. Burada anahtar nitelikli öneri, karşı tarafın mutluluğuna önem vermek.

İletişim; hak vermeseniz de anlayarak dinlemek, düşünce ve duyguları suçlamadan paylaşabilmek, samimi ve dürüst olarak karşı tarafı dikkate almak demektir. Zaman alsa da geliştirilebilir temel iletişim becerileri kapsamında karşı tarafın fikirlerine ve tercihlerine saygı duymak gerekir. İşte bu beceriyi geliştirmeye çalışmak, mutlu bir ilişki için gönüllü olduğunuz anlamına gelir.

İlişki terapistlerine göre karşılıklı sohbet edebilen, sohbetten keyif alan çiftler boşanmıyorlar. Eğer eşinizle sohbet edebiliyorsanız evliliğinizin güzel gitme ihtimali yüksek. Evet, bazı insanlar daha suskun olabilir, bu durumda geveze olmanız beklenmiyor; sadece diyalog kurmanız öneriliyor.

Evliliğinizde tatmin edici bir cinsellik yoksa bu, uzun vadede sorunlara yol açabilir. Mutlu ilişkinin sırrı, mutlu cinsel hayattan geçiyor. Terapistler, cinsel sorunların çoğunun uygun yöntemlerle ele alındığında çözümlenebilir problemler olduğunu söylüyor. Bu nedenle cinsellik utanılıp gizlenmesi gereken bir konu olarak görülmemeli, yardım aramaktan çekinilmemeli.

Çiftlerin ilişkiye başladıktan ya da evlendikten sonra sadece birbirleriyle meşgul olması, zamanlarını sürekli birlikte geçirmesi, bazen taraflardan birini memnun etse de diğerini bunaltabiliyor. Bu durumda eşlerin birbirlerine nefes alma fırsatı vermesi önemli. Arkadaşlarınızı ihmal etmek, asosyal bir yaşam tarzına geçmek, zamanla ikinizi de mutsuz edebilir; mutsuzluk, ilişkinize de yansıyabilir. Bu durumda arkadaşlarınızla görüşerek sosyalleşmeyi, onlara içinizi dökmeyi ihmal etmemek daha sağlıklı olacaktır.

İlişkide sorun olduğunu ve ikinizin çözemeyeceğini hisettiğinizde profesyonel yardım almaktan çekinmemelisiniz. Terapistler, eşlerin genelde iş işten geçtikten, birbirlerine zarar verdikten sonra kendilerine başvurduğunu söylüyor. Aile ya da çift terapisine giderek yeni dönem için umudunuzun artırılmasını sağlayabilir, sorunların nedenlerini anlayabilirsiniz.

NTV

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