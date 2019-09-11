Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Steam'in arayüzü değişiyor!
Steam'in arayüzü değişiyor!
Görevini uzayda tamamlayan insansı robot dünyaya döndü
"Fyodor" dünyaya döndü
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz annesi oldu
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz...
Adeta doğal insülin görevi görüyor!
Adeta doğal insülin görevi görüyor!
Minik bir yapay tüp mucizeler yaratıyor
Minik bir yapay tüp mucizeler...

“NASA Space Apps Challenge 2019” etkinliği GAÜ’de gerçekleşiyor

 Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) proje ortaklığında “NASA Space Apps Challenge” etkinliği düzenleniyor.

11 Eylül 2019 Çarşamba 15:33
“NASA Space Apps Challenge 2019” etkinliği GAÜ’de gerçekleşiyor

 Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) proje ortaklığında “NASA Space Apps Challenge” etkinliği düzenleniyor.

GAÜ’den verilen bilgiye göre etkinlik, 18-20 Ekim tarihlerinde  GAÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

“NASA Space Apps Challenge 2019” organizasyonunun  Kıbrıs’ta sadece GAÜ ev sahipliğinde gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, uluslararası organizasyona ilgi duyan herkesin ücretsiz olarak etkinliğe katılabileceği kaydedildi.

“NASA Space Apps”; uzay bilimleri ve keşiflerine ilgi duyan herkesin, uzay konusunda yaratıcılıklarını ve problemlere yönelik çözümlerini, NASA’nın açık verilerini kullanarak çözmeye çalıştığı uluslararası bir etkinlik.

NASA Space Apps Challange’ın resmi internet sitesinde de duyurunun gerçekleştiği belirtilen açıklamada, ayrıntılı bilgiye “https://2019.spaceappschallenge.org/locations/kyrenia”  adresinden veya “[email protected]” mail adresinden ulaşılabileceği ifade edildi.

 Ayrıca, başvuru için de “https://bit.ly/2k5EXA9” adresinde bulunan başvuru formunun doldurulabileceği bildirildi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Girne Amerikan ÜniversitesiAmerikan Ulusal Havacılık Ve Uzay DairesiGAÜNasaNASA Space Apps Challeng
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Büyük ikramiye talihlisine teslim edildi
Büyük ikramiye talihlisine teslim edildi
Renklerin Çeşitliliği Projesi Kapsamında İkinci Kez Staj Programı Uygulanacak
Renklerin Çeşitliliği Projesi Kapsamında İkinci Kez Staj Programı Uygulanacak
Kanada'nın başkenti 'sarhoş' rakunlarla doldu
Kanada'nın başkenti 'sarhoş' rakunlarla doldu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim