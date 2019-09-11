“NASA Space Apps Challenge 2019” etkinliği GAÜ’de gerçekleşiyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) proje ortaklığında “NASA Space Apps Challenge” etkinliği düzenleniyor.

GAÜ’den verilen bilgiye göre etkinlik, 18-20 Ekim tarihlerinde GAÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

“NASA Space Apps Challenge 2019” organizasyonunun Kıbrıs’ta sadece GAÜ ev sahipliğinde gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, uluslararası organizasyona ilgi duyan herkesin ücretsiz olarak etkinliğe katılabileceği kaydedildi.

“NASA Space Apps”; uzay bilimleri ve keşiflerine ilgi duyan herkesin, uzay konusunda yaratıcılıklarını ve problemlere yönelik çözümlerini, NASA’nın açık verilerini kullanarak çözmeye çalıştığı uluslararası bir etkinlik.

NASA Space Apps Challange’ın resmi internet sitesinde de duyurunun gerçekleştiği belirtilen açıklamada, ayrıntılı bilgiye “https://2019.spaceappschallenge.org/locations/kyrenia” adresinden veya “[email protected]” mail adresinden ulaşılabileceği ifade edildi.

Ayrıca, başvuru için de “https://bit.ly/2k5EXA9” adresinde bulunan başvuru formunun doldurulabileceği bildirildi.