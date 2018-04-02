Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
114442
ALTIN
171.480
DOLAR
3.9739
STERLİN
5.5929
EURO
4.8983
'Selfie'ni çek, hastalığını öğren!
'Selfie'ni çek, hastalığını öğren!
Hazar Ergüçlü: Oyunculuk hızla yaşlandırıyor
Hazar Ergüçlü: Oyunculuk hızla yaşlandırıyor
'Mutsuzken 1 paket çikolata yerim diyorsanız' bu haber sizin için!
'Mutsuzken 1 paket çikolata yiyebilir...
Yediğimiz her öğünde 114 parça plastik yutuyormuşuz!
Her öğünde 114 parça plastik...
Proteini yüksek, kalorisi düşük cin mısırı geliştirildi!
Bu mısırın proteini yüksek, kalorisi...

OECD: Robotların eline korkulandan daha az iş geçecek

Gelişen teknolojiyle birlikte robotlar, birçok iş alanında insanların yerini alıyor. Geleceğe yönelik çizilen karamsar senaryoların aksine OECD, korkulandan daha az kişinin işini kaybedeceği görüşünde.

02 Nisan 2018 Pazartesi 17:18
OECD: Robotların eline korkulandan daha az iş geçecek

Gelişen teknoloji hayatımızın her alanını etkiliyor ve değiştiriyor. Robot kullanımının artması ise otomasyonun iş alanlarında daha fazla yer bulması ile birlikte işsizliği artıracak bir etken olarak görülüyor. 
  
Bugüne kadar bu konuda çizilen karamsar tabloya rağmen Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), robotların korkulandan daha az işi devralacağı iddiasında. 
  
OECD, yayımladığı son raporunda ileride robotların eline korkulandan daha az işin geçeceğini açıkladı. 
   
Araştırmanın yapıldığı OECD üyesi 32 ülkede işlerin sadece yüzde 14'ünün tamamen otomasyona dayalı olması dolayısıyla gelecekte robotların eline geçme riski taşıdığı aktarıldı. 
  
Bu da 66 milyon kişinin işsiz kalması anlamına geliyor. 

banner22
Son Güncelleme: 02.04.2018 17:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yiyecek arayan piton terlik yedi!
Yiyecek arayan piton terlik yedi!
Dünyada evlilikler ortalama kaç yıl sürüyor?
Dünyada evlilikler ortalama kaç yıl sürüyor?
Görünüşü yüzünden dışlanan çocuk adeta ikizini buldu!
Görünüşü yüzünden dışlanan çocuk adeta ikizini buldu!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim