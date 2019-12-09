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Okyanuslardaki oksijen azalıyor: Birçok tür tehdit altında

Bilim insanları, okyanuslardaki oksijen oranına ilişkin "ürkütücü" bir araştırmanın sonuçlarını yayımladı. Araştırmaya göre, okyanuslardaki oksijen miktarı son 50 yılda yüzde 2 oranında azaldı.

09 Aralık 2019 Pazartesi 12:40
Okyanuslardaki oksijen azalıyor: Birçok tür tehdit altında

Bilim insanları, okyanuslardaki oksijen miktarına ilişkin çarpıcı bir araştırmaya imza attı.

Araştırmaya göre, okyanuslardaki oksijen oranı 50 yılda yüzde 2 oranında azaldı.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği isimli kuruluşun verilerine göre, okyanuslardaki düşük oksijenli bölge sayısı 1960’lı yıllarda 45 iken bu sayı şimdi 700'e yükseldi.

Tamamen oksijensiz noktaların ise aynı zaman diliminde dört katına çıktığı belirtildi.

Oksijen miktarındaki azalma, özellikle ton balığı, köpek balığı ve kılıç balığı gibi türleri tehdit ediyor.

Azalma hızlandı

Uzmanlar, oksijen oranındaki azalmanın iklim değişikliği nedeniyle hız kazandığını söylüyor.

Sera etkisine yol açan karbondioksit miktarı yükseldikçe, oluşan sıcaklığın büyük kısmı okyanuslar tarafından emiliyor.

Bu da daha ılık suların daha az oksijen barındırmasına yol açıyor.

Isınan okyanusların oksijen kaybetmesi de, sualtı yaşamının düzeninin bozulmasına neden oluyor.

Okyanuslardaki yaşamın, sıcaklık artışı, aşırı avlanma ve plastik kirliliği nedeniyle tehdit altında olduğuna dikkat çekiliyor.

Kaynak: Independent

Anahtar Kelimeler:
OkyanusOksijenHaberKKTC
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