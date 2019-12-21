Ölen kızlarını yeniden diriltmek isteyen çifte kiliseden destek!

Ölen 2 yaşındaki kızlarını yeniden diriltmek isteyen bir çift için kilisenin başlattığı kampanyaya 50 bin dolar bağış toplandı.

Kaliforniya'da ebeveynleriyle yaşayan 2 yaşındaki Olive Alayne Heiligenthal, geçtiğimiz cuma günü solunumunun durması sonucu uykusunda hayatını kaybetti. Minik kızın ailesi, kızlarını yeniden hayata kavuşturmak için 'küresel dua' çağrısında bulundu.

Ebeveynler Andrew ve Kalley Heiligenthal'ın bu çağrısına kulak veren Bethel Kilisesi, GoFundMe adlı internet sitesi üzerinden bir kampanya başlattı. Kilise yönetimince açılan kampanyaya kısa sürede 50 bin dolar bağış yapıldı.

"ONUN BU DÜNYADAKİ VADESİ DOLMADI!"

Geçtiğimiz Pazar günü, Instagram'da yaklaşık 290 bin takipçisi olan anne Kalley, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Tanrının bu küçük kızı yeniden hayata getireceği inancıyla bizimle birlikte durmak için dünyanın her yerindeki kiliselerden dua bekliyoruz. Onun bu dünyadaki vadesi henüz dolmadı" ifadelerini kullandı.

100 BİN DOLAR HEDEFLİYORLAR!

Kampanya için 100 bin dolar bağış hedeflediklerini açıklayan kilise yönetimi, yapılan bağışların ailenin bu süreçte karşılaşacağı 'beklenmedik harcamalarına' aktarılacağını belirtti. Kilise yönetimi ve kampanyaya destek veren bağışçılar, küçük Olive'in küresel dua dayanışmasıyla hayata yeniden döndürülebileceğini umut ettiklerini dile getirdi.

Kilise yönetimi, aile için çocuğun hayata dönmesi için dua etmekten daha fazlasını yaptıklarını da belirtti.

Olive için başlatılan bu kampanyaya destek verenler olduğu gibi tepki gösterenler de bulunuyor.