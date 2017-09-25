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Ölüm tehditlerine rağmen vazgeçmiyor

Kadına yönelik baskı ve şiddet haberleriyle sık sık gündeme gelen Afganistan'da, oyuncu Alimi, ölüm tehditlerine rağmen kariyerini sürdürmek istediğini söyledi.

25 Eylül 2017 Pazartesi 16:12
Ölüm tehditlerine rağmen vazgeçmiyor

İç savaş nedeniyle sinema sektörünün sıkıntı yaşadığı Afganistan'da, kadın oyuncu sayısı gün geçtikçe azalırken Ferişte Alimi mesleğini "aşkla" yaptığını belirtti.

Ölüm tehditleri aldığını ifade eden Alimi, her şeye rağmen oyunculukta daha da ilerlemek istediğini vurguladı.

Afganistan'ın en ücra köşelerinden Belh vilayetinin Devlet Abad ilçesinde doğup büyüdüğünü ifade eden Alimi, aldığı tehditler nedeniyle ailesiyle ülkenin kuzeyindeki Belh vilayetinden başkent Kabil'e taşındığını anlattı. Alimi "Sinema sektöründen kazandığım çok az bir maaşla yaşlı babam ve hasta annemin geçimini sağlamaya çalışıyorum." dedi.

Küçük yaşta zorla evlendirildi

Henüz 10 yaşındayken, kendisinden yaşça büyük bir kişinin silah tehdidiyle zorla evlendirildiğini dile getiren Alimi, bu nedenle ilkokulu 3. sınıftayken bırakmak durumunda kaldığını aktardı.

Alimi, 6 ay devam eden evlilik hayatında sürekli şiddete maruz kaldığını söyleyerek, sonunda şiddete dayanamayarak, kadın sığınma evine gittiğini anlattı. Bir süre burada kaldığını dile getiren Alimi, sinema oyuncusu olmaya karar verdikten sonra Kabil'e geldiğini ifade etti.

Birçok reklam filmi ve klipte oynadığını belirten Alimi, "Yavaş yavaş halk tarafından tanınmaya başlayınca bu sefer de ölüm tehditleri artmaya başladı. Çevremdeki insanların bile bana karşı bakışları değişti. Her şeye rağmen oyunculuğu bırakmayı düşünmüyorum." diye konuştu.

Oyunculuk kariyerini Türkiye'de sürdürmek istediğini belirten Alimi, Afgan kadınlarının da diğer ülkelerdeki hemcinsleri gibi her şey yapabileceğini göstermek için mücadele edeceğini söyledi. 

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