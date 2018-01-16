Öpüşmek hakkında bilmediğiniz 15 şey

Öpüşmek, bu gezegendeki en eğlenceli şeylerden birisi. Hatta fırından yeni çıkmış çikolatalı kurabiye yemekten bile daha iyi. Tabii ki iyi bir öpücükten bahsediyoruz. Bir ilişkinin başlama ya da bitme nedeni bile olabilir. Öpüşme olmasa, sevişmek bu kadar kolay olmayabilir.

Öpüşmek hakkındaki bu ilginç bilgileri öğrenince çok şaşıracaksınız!

Öpüşme şeklininin kökeni; rahim

Alman bir araştırmacı 100'den fazla çifti gözlemlediğini ve bunların üçte ikisinin öpüşürken başlarını sağa doğru eğdiğini açıkladı. Bilim insanlarının teorisine göre, öpüşürken istemsiz olarak başımızı sağa doğru eğmemizin sebebi anne karnındayken aldığımız rahim pozisyonumuz. Başı sağa eğmek konusunu içgüdüsel bir davranışın dışavurumu olarak açıklamış araştırmacı.

Öpüşmek kaslarınızı çalıştırır

Sadece bir öpücük için 146 tane kasımız koordine olur. Bunların 34'ü yüzümüzde, 112'si ise postüral kaslardır. Öpüşme, yüz kaslarını çalıştırdığı için kan dolaşımını artırır, kırışıklıkları önler ve yorgunluk hissini azaltır.

Öpüşmek farelerden geliyor

Tokyo Üniversitesi'nde yapılan araştırmalara göre öpüşmenin kaynağı farelerden geliyor. Fareler ve insanlar 75 ila 125 milyon yıl önce yaşayan ortak bir atayı paylaşan, şaşırtıcı derecede benzer bir genetik yapısıya sahiptirler. Bilim ekibi, tarih öncesinde bu yapıya sahip olan yaratığın, kendi feromonlarını ve sinyal arzusunu örneklemek için burun deliğini teorize ediyor. Yani, temelde, insan öpüşmesi kemirgenlere özgü bir davranış.

"Xoxo"nun tarihi Orta Çağ'a uzanıyor

Xoxo kelimesi mesajlarda, postalarda imza olarak kullanılıyor. Tarihçiler bu imzanın tarihini Orta Çağ'a kadar takip etti. O zamanlarda okuma yazma bilmeyen özellikle köylüler imza olarak X yazıp üzerine samimiyet göstergesi olarak öpücük koyuyorlarmış.

Öpüşmek yasak!

16 Temmuz 1439'da, Kral Henry VI. öpüşmeyi İngiltere'de yasakladı. Tabii bunun sebebi krallıkta hastalıkların yaygınlaşmasını önlemekti. Daha sonraları 16. yüzyılda Napoli'de, öpüşmek sadece yasaklanmakla kalmadı, ölümle cezalandırılıyordu.

Fransız öpücüğü

Fransız öpücüğü yüz kaslarınızın tamamını çalıştırırken, sıradan bir yanaktan öpme sadece iki kasınızı çalıştırıyor.

İrlandalı şansı öpücükle gelir

Her yıl İrlanda'nın Cork yakınlarındaki Blarney Stone'u öpmek için 400.000'den fazla turist toplanıyor. Efsaneye göre, taşı öpmek için geriye doğru eğilenler, "gabın hediyesi" ile ödüllendiriliyor.

Neredeyse filmlerdeki epik öpüşmeler olmayacaktı

Titanik. Casablanca, Rüzgar Gibi Geçti Gitti, Örümcek Adam ve daha niceleri... Hollywood tarihinin en büyük öpücükleri neredeyse hiç olmayacaktı. 1930'da, The Hays Code adlı diziden sonra ekranlara sansür geldi, çiftlerin yatay konumda öpüşmesi yasaklandı. Ayrıca evli çiftler ekranda çift kişilik yataklarda uyumak zorundaydılar ve yataklarda öpüşme olayı olursa, bir aktörün ayağının yere basması gerekiyordu ve oyuncular üç saniyeden fazla öpüşemiyorlardı. Tam olarak romantizmin resmi değil mi? Neyse ki, 1960'ların sonlarında bu yasak kaldırıldı.

Öpüşmek üzerine kariyer yapmak

Öpüşme bilimi filematoloji olarak bilinir ve bu alanda çalışanlara ise 'osculologist' denir.

Öpüşme rekoru

Guinness Rekorlar Kitabı'nda en uzun öpüşme rekoru Taylandlı Ekkachai ve Laksana Tiranarat çiftine ait. Çift, 58 saat, 35 dakika ve 58 saniye boyunca öpüştü.

Öpüşmek hayat kurtarır

Öpüşmek bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor, ömrü uzatıyor. Yapılan bir çalışmaya göre, evden çıkmadan önce eşlerini öpen erkeklerin, öpmeyen erkeklerden beş yıl daha uzun yaşadığını tespit edildi.

İtalyan öpücüğü

Dünya üzerinde varılan genel kanıya göre, en güzel İtalyanlar öpüşüyor!

Bir insan hayatının iki haftasını öpüşerek geçiriyor

Uzmanlar, ortalama bir kişinin ömrü boyunca 20.160 dakika öpüştüğünü söylüyor.

Öpüşmek sağlığa çok faydalı!

Öpüşmek kalori yakmamızı sağlar (özellikle dakika başına iki ila üç), bağışıklık sisteminizi güçlendirir ve ağrıları giderir. Öpüştüğünüz her an, dakikada yaklaşık olarak 6.4 kalori yakılıyor. Bu sayede öpüşme için eğlenceli bir spor da diyebiliriz. Öpüşme sırasında ağızdaki tükürük akışı arttığı için diş problemleri de önleniyor.