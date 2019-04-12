Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yapay zeka, 50-100 yıl sonra insanı geride bırakabilir'
Yapay zeka, 50-100 yıl sonra...
USB hafızayı çöpe atmadan önce dikkat!
USB'yi çöpe atmadan önce dikkat!
Toshiba adını değiştirdi, Dynabook ismini koydu
Toshiba adını değiştirdi!
Dünyanın en hızlı 1 TB taşınabilir SSD'si tanıtıldı
Dünyanın en hızlı SSD'si!
Microsoft'tan şaşırtan 1 Nisan kararı
Microsoft'tan şaşırtan karar!

Paris, elektrikli otobüs sistemine geçiyor

2024 yılında olimpiyatlara ev sahipliği yapacak olan şehrin, çok daha temiz ve düzenli olması hedefiyle kısa bir zaman içerisinde Paris’teki neredeyse bütün toplu taşıma araçları, elektrikli sisteme geçiş yapacak.

12 Nisan 2019 Cuma 10:18
Paris, elektrikli otobüs sistemine geçiyor
banner44

Heuliez Bus, Bollore ve Alstom isimli 3 Fransız mühendislik şirketi, yapılan ihaleleri kazandı.

banner41
ABC'nin aktardığı habere göre, şu an için bu üç şirkete 800 otobüs siparişi verildi. Bu otobüs siparişleri, şirketler arasında eşit olarak bölüştürülecek. Elektrikli otobüsler in değeri ise, 400 milyon euro olarak belirlendi.

Dünyanın en çevreci şehirlerinden bir tanesi olarak bilinen Paris, elektrikli otobüs modellerini kullanması nedeniyle bu unvanını daha da pekiştirmiş olacak. Yüzde 100 elektrikli olacak bu otobüsler, 2020 ile 2022 arasında teslim edilecek. Yapılan tahminler ise, 2025 yılında Paris'in tamamen elektrikli toplu taşıma araçları kullanacağı yönünde.

Şehirdeki elektrikli araçlara geçiş süreci kademeli olarak işleyecek. Öncelikli olarak araçlar yarı benzinli yarı elektrikli bir hale getirilecek. Hemen ardından 2025 yılının sonlarında ise araçların tamamının elektrikli olması sağlanacak.

banner22
Anahtar Kelimeler:
ParisElektrikSistemHaberGündem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İlk kara delik fotoğrafının artık bir adı var: Powehi
İlk kara delik fotoğrafının artık bir adı var: Powehi
Galler'de bir ilkokul cuma kapanış zilini erken çalacak: Öğrenciler yoruluyor, dersler anlamsız
Galler'de bir ilkokul cuma kapanış zilini erken çalacak: Öğrenciler yoruluyor, dersler anlamsız
Assange'ın avukatı açıkladı: Kedi James kurtarıldı ve iyi
Assange'ın avukatı açıkladı: Kedi James kurtarıldı ve iyi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim