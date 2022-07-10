Pazar günü tüm burç yorumları!

10 Temmuz Pazar yani ayın onuncu günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 10 Temmuz Pazar günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bugün enerjisel olarak mutlu bir şekilde güne başlayacaksınız. Etrafınıza pozitif enerji saçacak adeta bir ışık gibi parlayacaksınız. Bugün ilgi alanlarınıza yönelmek ve yeteneklerinizi keşfetmek için harika bir gün olacak. Kendinize zaman ayırarak potansiyelinizin farkına varmaya ne dersiniz?

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, doğanız gereğince derin düşüncelere sık sık boğuluyorsunuz. Bugün özellikle düşüncelerin deryasında yüzdüğünüz ve kendinizi bir çıkmazda hissettiğiniz anlar yaşayabilirsiniz. Günlük hayat sorumluluklarınızın dışında bugün tamamen kendi başınıza kalmak isteyebilirsiniz.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, bugün manevi olarak kendinizi sorgulamaya başladığınız bir döneme geçiş yapıyorsunuz. İç sesinizi dinleyerek geçmişten gelen ve mevcutta var olan durumular bir kez daha değerlendirmek isteyebilirsiniz. Bu değerlendirme süreci hayatınızda yeni kapıların açıldığını fark etmenizi sağlayacak.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, haftanın tüm yorgunluğunu atmak için ayaklarınızı uzatıp dinlenmek isteyeceğiniz bir gün olacak. Bugün her şeyden ve herkesten uzaklaşarak kendinizi dinlemekle ilgili adımlar atacaksınız. Her zamanki pratik benliğiniz olamayacak kadar hayalperest hissedebilirsiniz. Bu yüzden gerçek dünyaya dönene kadar karar vermekten uzak durun.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları bugün aklınız muhtemelen biraz spekülatif görünen alanları keşfetmeye her zamankinden daha meyilli olacak. Özellikle geçmişten gelen sorunların bir kez daha gün yüzüne çıktığını göreceksiniz. Bu sorunlarla mücadele etmek yerine onları akışına bırakın ve hayatla birlikte kendiliğinden çözüldüğünü göreceksiniz. Bugün özellikle akışta kalmaya özen gösterin.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları bugün ruh haliniz biraz değişkenlik gösterebilir. Özellikle gece gördüğünüz yoğun rüyaların etkisinden gün boyunca çıkamayabilirsiniz. Rüyalarınızı hatırlamak unuttuğunuz duygular ve düşüncelerle yüzleşmenize neden olacak. Günün geçmişi anımsatan enerjisi sayesinde halının altına süpürdüğünüz meselelerle yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, bugün sosyal becerilerinizin arttığı bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Uzun zamandır görüşmediğiniz bir akrabanız ya da dostunuzdan gelecek olan haber size karmaık duygular yaratacak. Onunla hem görüşmek isteyecek hem de onun yardım isteğini değerlendirmek isteyeceksiniz. Kendinizi dinlediğinizde en dorğu karar vereceksiniz.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bugün özellikle geleceğe yönelik planlar yaptığınız ve uzun zamandır cesaret edemediğiniz adımları atmak için bir fırsat olabilir. İş ve kariyer anlamında kendinizi yeni bir atılıma doğru yönlendirmek istiyorsanız, işte tam zamanı! Özel hayatınızda yakalayamadığınızı düşündüğünüz istikrarı iş ve kariyer anlamında bulacaksınız.

YAY

Sevgili Yay burçları, bugün kendinizi hayallerinizin tam ortasında bulabilirsiniz. Uzun zamandır syehat etmeyi planladığınız bir yere gidebilir ya da arzu ettiğiniz aşkı bulabilirsiniz. Bugün neyi hayal ettiğinize ve istediğinize dikkat edin. Çünkü sözcüklerin gücünü gerçek anlamda göreceksiniz. Hayallerinizle aranızdaki bağlantı dilinizle beyniniz kadar yakın olacak.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, bugünün gündem maddesini ev ve aile meseleleri oluşturacak. Özellikle aile üyelerinizle geçirdiğiniz zamandan fazlasıyla mutlu olacak ve kendinizi daha huzurlu hissedeceksiniz. Evin içinde dekorasyon ya da tasarıma yönelik birkaç küçük değişikliğe gidebilirsiniz.Belki yeni bir boya, duvar kağıdı veya halı, hatta küçük bir sanat nesnesi bile büyük bir fark yaratabilir. Denemek isteyebilirsiniz.

KOVA

Sevgili Kova burçları, bugün bir ayağınız bu dünyada, diğerinin ise hayaller aleminde olduğunu hissedebilirsiniz. Bugün özellikle sevdiklerinizle yoğun bir iletişim içinde olacak ve onların hayatına dair bilmediğiniz durumları öğreneceksiniz. Bu durum aranızdaki bağın güçlenmesine yardımcı olacak ve onları her zamankinden daha yakın bir şekilde hayatınıza alacaksınız.

BALIK

Sevgili Balık burçları, bugün keşfetmek istediğiniz gizli yetenekleri geliştirmek için harika bir gün! Tatil gününüzü değerlendirerek kendinize hobilerinizi yapmak için fırsat tanıyabilirsiniz. Sevdiklerinizle zaman geçirebilir, belki de uzun zamandır bitirmeyi beceremediğiniz bir kitabı bitirebilirsiniz. Bugün tamamen size ait rahatlatıcı bir gün olacak.