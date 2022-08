Pazartesi günü tüm burç yorumları!

22 Ağustos Pazartesi yani ayın yirmi ikinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 22 Ağustos Pazartesi günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bugün tamamen kendi isteklerinize yönelerek dış dünyayla bağlantınızın yavaşladığını hissedeceksiniz. Bugün amacınızı anlatmak için güzel bir gün, çünkü hayallerinize her zamankinden biraz daha yakınsınız.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, buugün kendinizi dünyanızın yeni yönlerini keşfedeceğiniz zihinsel bir maceraya atın. Sizi ciddi anlamda ilgilendiren bir konunun özüne inin. Bugün tamamen duygularınızın yoğunlaştığı ve hareketlerinizin duygusal boyutlarda ilerlediğini göreceksiniz.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, bugün sizin gününüz! O yüzden dolasıya yaşayın ve hayatından zevk almaya bakın. Son zamanlarda işler oldukça yoğun görünüyorsa endişelenmeyin, bugün biraz hafiflemeye eğilimliler. Gruba mizah katan, her zamanki neşeli benliğiniz olmaktan çekinmeyin. Gülüşünüz takdir edilecek.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, bugün kendinizi sorguladığınız ve davranışlarınızı gözden geçirdiğiniz bir gün olacak. Başkalarında hoşlanmadığınız bir şekilde davranmamaya dikkat edin. Nefret ettiğiniz insanların özelliklerini yavaş yavaş üstlendiğinizi fark edebilirsiniz. Biraz hafifleyin ve yüzünüze bir gülümseme koyun. Her şeyin olumsuz yanını görmeye devam ederseniz, diğer insanların sizin yalnızca olumsuz yanınızı görmesi muhtemeldir.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, bugün ruh halinizdeki değişiklikler gün boyunca yaptığınız planlara yansıyacak. Negatife takılıp kalmaya gerek yok. İşleri hafif ve iyimser tutun ve sonuçları daha sonra endişelendirin. Maceracı olma ve keşfetme zamanı. Kimsenin sizin adınıza karar vermesine izin vermeyin. Güçlü bir iradeniz ve güçlü fikirleriniz var, bu yüzden ifade etmekten de korkmayın.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları, bugün iletişim konusunda sıkıntılar yaşayabileceğiniz bir gün olacak. İnsanların sizi anlamadığını fark ettiğinizde işlerin her zamankinden biraz daha karmaşık hale geldiğini göreceksiniz.Kendinizi takdir edilmemiş hissedebilirsiniz. İhtiyacınız olduğunda yardım isteyin, ancak sizi iyileştirmesi için başkalarına güvenmeyin.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları bugün her zamankinden daha yüksek bir enerjiyle güne başlayacak ve kendinizi maceracı hissedeceksiniz. Artık her şeyi dönüştürme ve fethetme yeteneğine sahipsiniz. Macera ruhunuzun derinliklerine işlerken artık her şeyi tam gücünüzle yapmanın zamanı!

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bugün kendinizi tamamen rahat hissetmeyeceğiniz bazı anlık kararlar vermeniz istenebilir. Bu nedenle kendinizi ve sevdiklerinizi zor durumda braktığınızı hissettiğiniz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Cesur olun ve kararınıza güvenin.

YAY

Sevgili Yay burçları, bugün duygusal olarak çabuk etkilendiğiniz birtakım durumlarla karşılaşabilirsiniz. Olaylara karşı ilk tepkiniz üzüntülerin içinde boğulmak olsa da yüzleşmeye ve hayatınıza dair dersler çıkartmaya özen gösterin.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, bugün duygularınız her zamankinden daha keskin ve güçlü olabilir. Her ne kadar karar alma aşamasına geldiğinizde duygularınızın sizi yönettiğini düşünerek rahatsızlık hissediyorsanız durumu bir kez daha gözden geçirmek için kendinize fırsat tanıyın.

KOVA

Sevgili Kova burçları, bugünü tamamen kendinize adayın ve hayallerinize ulaşmak için değerlendirin. Havada sizi maceralı bir yola girmeye teşvik eden büyük bir güç ve dinamizm bulacaksınız. Geri durmaya gerek yok.

BALIK

Sevgili Balık burçları, bugün güne enerjik bir şekilde başlayacak ve kendinizi dinamik hissedeceksiniz. İşler planlarınıza göre gitmezse endişelenmeyin. Aslında gidilecek en iyi yol, planlanmamış olandır. Daha önce hiç yapmadığınız bir şey yapın. Bugün kendinize ve sevdiklerinize yeniliklere ne kadar açık olduğunuzu gösterin.