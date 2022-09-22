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PETA: Et yiyen erkeklerin seks yapması yasaklansın

Hayvan hakları kuruluşu PETA, et yiyen erkeklerin gezegene ciddi zararlar verdiğini ve bunun 'toksik erkekliklerinin bir parçası olduğunu' belirtirken, et yiyen erkeklerin seks yapmasının yasaklanmasını istedi.

22 Eylül 2022 Perşembe 11:02
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PETA: Et yiyen erkeklerin seks yapması yasaklansın



Daha önce yaptıkları çıplak eylemlerle de adlarından söz ettiren hayvan hakları örgütü PETA, et yiyen erkeklerin seks yapmasının yasaklanması gerektiğini belirten açıklaması ile gündem oldu.

Kâr amacı gütmeyen kuruluştan yapılan açıklamada, “sosis ve şinitzel gibi gıdalar tüketmek ‘zehirli erkekliğin’ bir sonucudur ve dünyamızı öldürmektedir. ” ifadeleri kullanıldı.

PETA Almanya, Plos One dergisinde yer alan ve erkeklerin, ağırlıklı olarak daha yüksek et tüketimi nedeniyle kadınlara göre yüzde 41 daha fazla sera gazı emisyonundan sorumlu olduğunu tespit eden araştırmaya atıfta bulundu. Hayvan hakları örgütü, “et yiyen tüm erkekler için seks yasağı” talep ederken, kadınları “dünyayı kurtarmak için seks grevine gitmeye” çağırdı.

‘VERGİ DE GETİRİLSİN’

Gruptan yapılan açıklamada, “Artık toksik erkekliğin iklime de zarar verdiğine dair bilimsel kanıtlar var. Bu nedenle erkekler için yüzde 41 oranında yüksek bir et vergisi uygun olacaktır. Et yiyen tüm erkekler için seks veya üreme yasağı da bu bağlamda önemli olacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

Örgüt, önde gelen Fransız Yeşiller Milletvekili Sandrine Rousseau’nun geçen ay açık havada ızgara yapmayı “erkeklik, erkek et yeme zorunluluğu ve kadınlar üzerinde güç kokan bir ritüel olarak” nitelendiren açıklamalarına atıfta bulundu. Sandrine Rousseau’nun bu açıklamaları ülkede uzun süre tartışılmıştı.

BM DE UYARMIŞTI

PETA Almanya’dan yapılan açıklamada, “İklim krizini çözmek istiyorsanız et tüketimini azaltmalısınız ve erkeklik et üzerine inşa edildiği sürece bu olmayacak” ifadeleri de yer aldı.

Birleşmiş Milletler daha önce çiftlik hayvanlarının yetiştirilmesinin tüm sera gazı emisyonlarının yüzde 14’ünü oluşturduğunu söyledi ve hükümetleri insanları daha az et yemeye teşvik etmeye çağırmıştı.

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