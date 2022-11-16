Psikolog çift mutlu bir evliliğin sırrını açıkladı

Yaklaşık 35 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren psikolog çift, 40 bin çift üzerinde kapsamlı bir çalışma yaptı. John ve Julie Schwarz Gottman adındaki psikolog çift, 50 yıllık çalışmalarının sonunda mutlu bir evliliğin sırlarını paylaştı.

Terapiye gelen çiftlerin evliliğinin sürüp sürmeyeceğini 15 dakikada tespit edebildiklerini öne süren çift, gözlemlerinin yüzde 94’ünün doğru çıktığını belirtti.

CNBC’de yayınlanan haberde, psikolog çift partnerinize "Yüzünüzü çevirmeyin" bunun yerine "Yüzünüzü dönün" ifadelerini kullandı.

Schartz Gottman çifti, çiftlerin birbirine yüzüne dönerek "bağlanma teklifi" dedikleri davranışı sergilediğini söyledi. Psikolog çift, bu teklifin partnerinin adını anarak dikkat çekmeye çalışmak ya da daha derin ihtiyaçların giderilmesi için teşvik etme gibi davranışlar olabileceğini öne sürdü.

En mutlu çiftlerin, partneri bağlanma teklifi gösterdiğinde bunu fark edecek ve gerekirse ilgilenmek için meşgul olduğu işi bırakacak kadar anlayışlı olduğu belirtildi.

Örneğin; partneriniz telefonuna bakarken 'Ah, bu ilginç bir makale' derse bu bir bağlanma teklifidir. Psikolog çift, bu ifadenin ardından verilecek üç cevap olduğunu söylüyor:

Yüzüne dönerek: “Öyle mi? Ne hakkında?”

Yüzünüzü çevirerek: Teklifi görmezden gelmek

Karşı gelerek: Teklifi “Meşgul olduğumu görmüyor musun?” diyerek açıkça reddetmek

Çiftlerin arasındaki ilişkinin güçlenmesi elbette sevgi ve ekip çalışmasından geçiyor.

Partnerinizle ilgilenmenin her zaman mümkün olmadığını belirten çift, en az 6 yıldır birlikte olan çiftler zamanın yüzde 86'sında birbirlerine yüzlerini döndüğünü, boşananların ise bunu zamanın sadece yüzde 33'ünde yaptığını vurguladı.

"YÜZE DÖNME" PRATİĞİ NASIL YAPILIR?

10 dakikalık kontrol

Sabah işe gitmeden önce veya işteyken kahve molası verdiğinizde partnerinize "Bugün benden istediğin bir şey var mı?" gibi basit bir soru sorun. Onun yanında olmak istediğinizi açıkça gösterin.

Küçük anları değerlendirin

Göz teması, gülümseme, iç çekmek, yardım istemek, "günaydın" veya "iyi geceler" demek, iyilik istemek, yüksek sesle bir şey okumak vb. yapabileceğiniz davranışlar arasında yer alıyor.

Pes etmeyin

Partneriniz bağlanma arzusu gösterdiğinde isteği görmezden gelmeyin, bunun yerine neden uygun olmadığınızı kısaca açıklayın.