Resimde fili görebiliyor musunuz?

Sosyal medyada paylaşılan ve tartışmalara neden olan bir optik ilüzyonda TikTok yıldızı Hectic Nick takipçilerinden avcıdan saklanan bir fili bulmasını istedi. Sosyal medyada yoğun ilgiyle karşılanan görüntüye Nick, “İnsanların sadece yüzde 1’i bu resimdeki gizli fili görebiliyor. Kolay değil ama ekranınızı ters çevirmeyi deneyin, belki onu bulabilirsiniz.” notunu ekledi.

SOSYAL MEDYADA YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Bulmacada yer alan fili görebilmek için kullanıcıların görüntüye alışılmadık bir şekilde ters çevirerek bakması gerekiyordu. Görselde ağaç gövdeleri filin bacaklarını ve gövdesini, çim ise gövdesini temsil eder.

Sosyal medyada kısa sürede popüler olan bulmacayı sosyal medya kullanıcıları yorum yağmuruna tuttu. Kullanıcıların bir kısmı, fili bulmak için saatlerini harcadığını söylerken bir kısmı ise ekranı döndürmeden görebildiklerini anlattı.