Resimde görülen ilk hayvan karakter özelliklerinizi söylüyor!

Kişilik özellikleri ile ilgili birçok test bulunuyor. Bu testler tam olarak doğru olmasa da karakterimizi büyük ölçüde yansıtabiliyor. Karar'da yer alan içeriğe göre aşağıda yer alan resim 7 hayvandan oluşuyor ve ilk dikkatinizi çeken hayvan gizli kalmış özelliğini ortaya çıkarıyor.

RESME BAKTIĞINIZDA İLK HANGİ HAYVANI GÖRÜYORSUNUZ?

KURT

Korumayı temsil eder. Sadakatinizi ve bağlılığınızı sık sık dünyadan gizlersiniz. Kişisel bağlar kurmakta hızlısınız, ancak yumuşak doğanızı güç duvarının arkasına saklama eğilimindesiniz.

KAPLAN

Gerçekten büyük sorunlar yaşadınız. Arkadaşlarınız size genellikle zarar görmüş, korunmaya ve hassas davranılmaya ihtiyacı olan biri olarak bakar. Ama sandığınızdan daha güçlüsünüz, sadece bunun farkına varmanız gerekiyor. Bu yüzden, bir dahaki sefere kendinizi zayıf hissettiğinizde, ruh hayvanınızın ne olduğunu hatırlayın.

BAYKUŞ

İç gözlem ve meditasyon tutkunuzu dünyadan gizli tutuyorsunuz. Meraklısın ve her zaman bilgelikle ilişkilendiriliyorsun. İnsanlar sizi eğlenceli ve gürültülü biri olarak görebilir ama aynı zamanda bilgiyi soluma yeteneğinizin farkında değiller. Kendinizi pratikte, meditasyonda veya diğer bağlılık biçimlerinde teselli edersiniz.

KÖPEK YAVRUSU

Koşullardan tamamen özgürleşerek sevme eğiliminizi gizlersiniz. İnsanlar sizi anlamanın zor olduğunu düşünebilir ama bu doğru değil. Mesafeli veya anlaşılması zor değilsiniz. Mesele şu ki, hiçbir şeyi aşkı istediğin kadar istemiyorsun.

YILAN

Güven ve öz değer duygunuzu gizliyorsunuz. Kendiniz için tavır almadığınız veya değerinizden şüphe ettiğiniz zamanlar vardır. Bu yılanı görmek, içinizin derinliklerinde kendinizin en iyi savunucusu olmanız için haykıran bir ses olduğu anlamına gelir.

ASLAN

Öfke duygunuzu dünyadan saklıyorsunuz. Aslanların güçlü, tehlikeli ve aynı zamanda kalplerini kükremeleriyle tanınırlar. Öfkenin her zaman kötü bir şet olması gerekmediğini hatırlamalısın. Aynı zamanda kişiliğinizin ve gerçekte kim olduğunuzun bir parçasıdır. Bunu ifade etmelisin.

YARASA

Etrafında olup biten her şeyin farkında olduğunun için dünyadan saklanıyorsun. Ancak yarasalar, en karanlık koşullarda bile neredeyse kör uçabilmeleriyle bilinirler. Çevrenizi tanımak için duyularınızı kullanırsınız ve insanlar yarasa gibidir.