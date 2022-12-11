Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Girne'nin göbeğinde adam bıçakladı!
Girne'nin göbeğinde adam bıçakladı!
2 yıl hapis yatacak
2 yıl hapis yatacak
Zanlılar cezaevine gönderildi
Zanlılar cezaevine gönderildi
12 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
12 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
Kadınlara cinsel organını gösterdi
Kadınlara cinsel organını gösterdi
banner107

Resimde görülen ilk hayvan karakter özelliklerinizi söylüyor!

Optik illüzyon testleri her yaştan insan tarafından oldukça talep görüyor. Dikkat çeken optik illüzyonlar internette viral oluyor. Bu testler karakter özellikleri hakkında da ipucu verebiliyor. Resimde yer alan 7 hayvanın içerisinden ilk gördüğünü hayvan kişilik özelliklerinizi ortaya çıkartıyor.

11 Aralık 2022 Pazar 15:07
0 Okunma
Resimde görülen ilk hayvan karakter özelliklerinizi söylüyor!



Kişilik özellikleri ile ilgili birçok test bulunuyor. Bu testler tam olarak doğru olmasa da karakterimizi büyük ölçüde yansıtabiliyor. Karar'da yer alan içeriğe göre aşağıda yer alan resim 7 hayvandan oluşuyor ve ilk dikkatinizi çeken hayvan gizli kalmış özelliğini ortaya çıkarıyor.

RESME BAKTIĞINIZDA İLK HANGİ HAYVANI GÖRÜYORSUNUZ?

KURT

Korumayı temsil eder. Sadakatinizi ve bağlılığınızı sık sık dünyadan gizlersiniz. Kişisel bağlar kurmakta hızlısınız, ancak yumuşak doğanızı güç duvarının arkasına saklama eğilimindesiniz.

KAPLAN

Gerçekten büyük sorunlar yaşadınız. Arkadaşlarınız size genellikle zarar görmüş, korunmaya ve hassas davranılmaya ihtiyacı olan biri olarak bakar. Ama sandığınızdan daha güçlüsünüz, sadece bunun farkına varmanız gerekiyor. Bu yüzden, bir dahaki sefere kendinizi zayıf hissettiğinizde, ruh hayvanınızın ne olduğunu hatırlayın.

  BAYKUŞ

İç gözlem ve meditasyon tutkunuzu dünyadan gizli tutuyorsunuz. Meraklısın ve her zaman bilgelikle ilişkilendiriliyorsun. İnsanlar sizi eğlenceli ve gürültülü biri olarak görebilir ama aynı zamanda bilgiyi soluma yeteneğinizin farkında değiller. Kendinizi pratikte, meditasyonda veya diğer bağlılık biçimlerinde teselli edersiniz.

KÖPEK YAVRUSU

Koşullardan tamamen özgürleşerek sevme eğiliminizi gizlersiniz. İnsanlar sizi anlamanın zor olduğunu düşünebilir ama bu doğru değil. Mesafeli veya anlaşılması zor değilsiniz. Mesele şu ki, hiçbir şeyi aşkı istediğin kadar istemiyorsun.

YILAN

Güven ve öz değer duygunuzu gizliyorsunuz. Kendiniz için tavır almadığınız veya değerinizden şüphe ettiğiniz zamanlar vardır. Bu yılanı görmek, içinizin derinliklerinde kendinizin en iyi savunucusu olmanız için haykıran bir ses olduğu anlamına gelir.

ASLAN

Öfke duygunuzu dünyadan saklıyorsunuz. Aslanların güçlü, tehlikeli ve aynı zamanda kalplerini kükremeleriyle tanınırlar. Öfkenin her zaman kötü bir şet olması gerekmediğini hatırlamalısın. Aynı zamanda kişiliğinizin ve gerçekte kim olduğunuzun bir parçasıdır. Bunu ifade etmelisin.

YARASA

Etrafında olup biten her şeyin farkında olduğunun için dünyadan saklanıyorsun. Ancak yarasalar, en karanlık koşullarda bile neredeyse kör uçabilmeleriyle bilinirler. Çevrenizi tanımak için duyularınızı kullanırsınız ve insanlar yarasa gibidir.

Anahtar Kelimeler:
OptikIllüzyonTestResim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dikkat... Evliliğinizde kriz olabilir!
Dikkat... Evliliğinizde kriz olabilir!
"Şimdiki çocuklar, anne babalarına bağımlı yetişiyor..."
"Şimdiki çocuklar, anne babalarına bağımlı yetişiyor..."
Tahin pekmez karışımı o kadar da sağlıklı değilmiş!
Tahin pekmez karışımı o kadar da sağlıklı değilmiş!








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim