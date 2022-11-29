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Resimdeki bebeğin annesini yalnızca çok zekiler görebiliyor!

Optik İllüzyonlar özellikle son yıllarda oldukça popüler olmuş durumda. Birçok insan gün içerisinde stresini atmak, dikkatini başka bir şeye çevirmek için optik illüzyon görsellerini aratıyor. Aşağıda yer alan görsel de sizi anlık da olsa stresten uzaklaştıracak etkili optik illüzyonlar arasında bulunuyor.

29 Kasım 2022 Salı 11:56
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Resimdeki bebeğin annesini yalnızca çok zekiler görebiliyor!



Günümüzde insanların dikkat aralıkları o kadar değişken ki, optik illüzyonlar insanların ilgisini çekmeyi başardı. Dikkat dağınıklığını toparlamak ve gözlem gücünü artırmak optik illüzyon görselleri kullanılıyor. Bazı araştırmalara göre, bu optik illüzyonları çözmek konsantrasyon ve gözlem becerilerini geliştirmeye yardımcı olabilir.

Gözlem kapasitenizi geliştirmek ister misiniz? Öyleyse başlayalım, olur mu? Kartal gözlerinizi bu görüntüde deneyin:

Ekran görüntüsü 2022-11-28 135136

Yukarıdaki antik resimde biberon tutan bir bebek görülmektedir; çocuğun aç olması ve annesini bulmaya çalışması muhtemeldir. Bebeğin annesini bulmak için 11 saniyeniz var ki bu bir meydan okumadır. Bebeğin annesini buldunuz mu?

İpucu: Yakından bakarsanız, bebeğin sol elinde bir süt şişesi tuttuğu ve bir eşarp taktığı görülüyor.

Görüşümüz, iyi gözlem becerilerine ve durumsal farkındalığa sahip birkaç meraklı kullanıcının gerçekten de gizli anneyi bulduğu yönündedir. Bu görseldeki bebeğin annesini 11 saniyede teşhis etmekle görevlendirildiniz. Bazılarınızın kafası karışmış olabilir ve bebeğin annesini teşhis edemeyebilir. Endişelenmeye gerek yok; cevabımız burada.

Ekran görüntüsü 2022-11-28 135231

Fotoğrafı sağa çevirir çevirmez bebeğin annesini gerçekten görebilirsiniz. Annenin yüz hatlarını tespit etmek kolay olacaktır

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