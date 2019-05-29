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Rus bilim insanları, bioplastik üretim maliyetini düşürdü

Sibiryalı bilim insanları, bioplastik üretiminde, sentezi için ucuz şekerler ve nispeten ucuz gliserin kullanma fırsatını veren yeni yöntem geliştirdi.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 11:10
Rus bilim insanları, bioplastik üretim maliyetini düşürdü
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İlk testlerin sonuçları Biomacromolecules ve Applied Microbiology and Biotechnology dergilerinde yayınlandı.

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Kransnoyarsk şehrindeki Sibirya Federal Üniversitesi’nden Prof. Tatyana Volova, "Bioplastik üretiminde yeni subtrattan gerçekten etkili ve nispeten ucuz teknoloji geliştirdik. Bu teknoloji, üniversitemizdeki pilot üretim koşullarında başarıyla uygulandı. Daha önce yabancı ülkelerde, şekerlerden elde edilen sonuçlar ve meşhur çözümlerin üzerinde sonuçlar elde ettik" diye açıkladı.Parçalanan bioplastik üretiminde günümüzde kullanılan yöntemler oldukça pahalı şekerler ve yağlar gerektiriyor, bu yüzdenparçalanan bioplastik genel olarak tıpta ve pahalı ürünlerde kullanılıyor.

Sibiryalı bilim insanları bu sorunun çözümünü, Cupriavidus cinsinden farklı bakteri türlerinin farklı saflık derecelerine sahip gliserine tepkisini incelerken buldu. Bioplastik üretiminde oldukça yaygın kullanılan bu mikropların en büyük özelliği “her şey yemesi”. Bu özellik uzun zamandır bioplastik üreticilerinin ilgisini çekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
RusBilimSibiryaHaberMaliyetKıbrıs
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