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Saç rengini 100'den fazla gen etkiliyor

Çinli bilim adamları, saç rengini 100’den fazla genin etkilediğini keşfetti.

11 Haziran 2018 Pazartesi 16:59
Saç rengini 100'den fazla gen etkiliyor

Şinhua ajansının haberine göre, Çin Bilimleri Akademisi (CAS) bünyesinde faaliyet gösteren Pekin Genom Enstitüsü, uluslararası enstitülerle ortak yürüttüğü çalışmada, aralarında farklı etnik kökenden insanların da bulunduğu 300 binden fazla kişide, saç rengi ile genler arasındaki ilişkiyi araştırdı. 

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Saç rengiyle bağlantısını bulmak için 8 milyondan fazla gen üzerinde yapılan araştırmada, saç rengini 100’den fazla genin etkilediği tespit edildi. 

Araştırmacılar, söz konusu genlerin incelenmesiyle kişinin saç renginin gerçeğe yakın derecede tahmin edilebileceğini belirtti. 

Yeni keşfin polis soruşturmalarında kişinin saç renginden DNA örneğinin çıkarılabilmesine imkan sağlayacağına işaret edildi.

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Son Güncelleme: 11.06.2018 17:02
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