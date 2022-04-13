Sağlıksız bir ilişkide olduğunuzu gösteren 10 işaret

AŞIRI SAHİPLENME

Kıskançlık oldukça doğal bir duygu olsa da partnerinizin sizi değiştirecek veya kontrol edecek derecede ileriye gitmesi ilişkiniz hakkında ipucu verebilir. Biriyle mesajlaşmak, arkadaşlarla yemeğe gitmek veya herhangi biriyle yaptığınız bir konuşma bile partnerinizi rahatsız ediyorsa sizi aşırı derecede sahipleniyor demektir.

MANİPÜLASYON

Partneriniz kendi kararlarınızı vermenize engel olmak ve nasıl hissedeceğiniz konusunda bile söz sahibi olmak istiyorsa sizi manipüle etmeye çalışıyordur. Bir ilişkide bile olsanız kendi kararlarını verebilen bir birey olduğunuzu unutmayın.

SAYGISIZLIK

Hiçbir ilişkide kabul edilmemesi gereken saygısızlık, ikili ilişkilerde daha kırıcı olabilir. Partnerinizin size bir birey olarak saygı duyması ilişkinizin devamlılığı için oldukça önemlidir.



FİZİKSEL ŞİDDET

Partnerinizin öfkeli olduğu bir anda size fiziksel olarak zarar vermeye çalışması, ilişkinizin ne kadar sağlıksız olduğunu gösterme konusunda çok açık bir mesaj olacaktır.

KÜÇÜK GÖRME

Partneriniz her başarınıza gölge düşürüyor ve size kendinizi kötü hissettiriyorsa bu ilişkide yolunda gitmeyen bazı şeyler vardır. Arkadaşlarınızı kötüleme, isim takma, insan içindeyken sizinle dalga geçme vb. durumlar ilişkiniz hakkında size bazı işaretler verecektir.



SUÇLU HİSSETTİRME

Hayattaki tek işiniz partnerinizi mutlu etmekmiş gibi davranan biriyle beraberseniz, ilişkinizin ne kadar sağlıklı olduğu üzerine düşünmelisiniz. Partneriniz her istediğini yapmadığınızda, sizi suçlu hissettirmemeli.

DEVAMLI YARGILAMA

Karşılıklı eleştiri bazı ilişkilerde güzel bir motivasyon şekli olabilir ancak karşınızdaki sizi devamlı eleştiriyor, her kararınızı yargılıyorsa bu eleştiriler ilişkinize iyi gelmeyecektir.



İLETİŞİM EKSİKLİĞİ

Hiçbir ilişki iletişim olmadan yürümez. Sorunları konuşmadan veya duyguları paylaşmadan ilişkinizin devam etmesi mümkün değil.

SÜREKLİ MÜCADELE

İlişkinizin sizi güvende ve güçlü hissetirmesi gerekir. Yaşadığınız her küçük problemde bile mücadele içine girmeniz, bu güven duygusunun giderek azalmasına sebep olacaktır. İlişkiniz bir mücadele değil, güvenli alan olmalıdır.



TALEPKAR OLMAK

Partneriniz hep sizden fedakarlık bekliyor ama sizin dileklerinizi göz ardı ediyorsa ilişkiniz üzerine düşünmelisiniz.