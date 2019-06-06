Sahaya mayolu şekilde giren Wolanski, sevgilisine 4 milyon dolar kazandırdı

Tottenham ile Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi Finali'nin 18. dakikasında sahaya mayolu giren Kinsey Wolanski'nin sahaya neden indiği ortaya çıktı. Wolanski, bu sayede sevgilisine 4 milyon dolar kazandırdı.

Şampiyonlar Ligi Finali'nde üzerinde cinsel içerikli film sitesinin reklamı bulunan bir mayo ile sahaya dalan Wolanski, apar topar dışarı çıkarılmıştı.Wolanski'nin bu eylemiyle söz konusu web sitesine 4 milyon dolar reklam geliri kazandırdığı ifade ediliyor. Bu rakamın ardında yatan gerçek ise, bu web sitesinin sahibinin sevgilisi Vitaly Zdorovetskiy olmasıydı.

Eski bir bikini-mayo mankeni olan Vitaly'nin eylemden önce sitesinde 10 milyon üye bulunuyordu. Sevgilisinin katkısıyla bu sayı 32 milyona çıktı.