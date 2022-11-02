Sanıldığı kadar kaba bir davranış değilmiş...

Küfretmek, sinirlendiğimiz anlarda, acı çektiğimizde veya çok mutlu olduğumuzda sergilediğimiz bir davranış türüdür. Çoğumuzun olumsuz bir davranış olarak değerlendirdiği küfretmekle ilgili yapılan bir çalışma ise bunun aksini savunan bazı kanıtlar sundu.

İngiltere ve İsveç’te yapılan bir araştırmaya göre küfür etmenin bilinmeyen birçok yararı bulunuyor. Araştırma sonuçlarına göre ‘küfretmek’ sanıldığı kadar kaba bir davranış değil.

GÜÇLÜ DUYGULAR UYANDIRIYOR

Araştırmacılar, küfretme eyleminin düşük zeka seviyesiyle artık özdeşleşmediğini ve kaba bir davranış olmadığını öne sürdü. Küfrederken kullanılan kelimelerin, herhangi bir ifadeden daha güçlü duygular uyandırdığı belirtildi.

DÜŞÜK ZEKALILAR KÜFREDER ALGISI YANLIŞ

Ulster ve Westminster Üniversitesi’nde yapılan yeni araştırmada küfür edilirken kullanılan kelimelerin acıyı dindirme, insanları güldürme ve öfkeyle başa çıkmada etkili olduğu vurgulandı.

The Times’da yayınlanan araştırmada, küfretmenin uzun yıllar ciddi bir araştırma konusu olarak ihmal edildiğini çünkü düşük zekaya sahip insanların veya dili etkin bir şekilde kullanamayan bireylerin küfür ettiğine inanıldı. Ancak son bulgular, bu inanışın aksini kanıtladı. Küfretmek, duyguları ifade etmede güçlü bir araç olabilir.

BEYİN İŞLEVLERİNİ ARTIRIYOR

Hatta küfredilirken beynin farklı bölgelerinin kullanıldığını gösteren kanıtlar yer alıyor. Araştırmacılara göre bu kanıtlar, küfretme esnasında beyin işlevlerinin ciddi oranda arttığını gösteriyor.

Günlük hayatta kullandığımız küfürlerin en pozitif etkisi ise korku, neşe, öfke ve heyecan gibi duyguları yansıtmaya yardımcı olması.

Ayrıca küfrederken kullanılan dilin ‘duygusal bir güce’ sahip olduğu belirtiliyor. Kullanılan kelimelerin güvenirliliği ve ikna edilebilirliği artırdığının da altı çiziliyor.