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Sarhoş erkekler için kadınlar ne ifade ediyor?

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ABD’deki Nebraska-Lincoln Üniversitesi’nden bilim adamlarının gerçekleştirdiği bir araştırma, alkolün etkisindeki erkeklerin kadınları cinsel bir obje olarak görmeye daha eğilimli olduğunu gösterdi.

04 Ocak 2018 Perşembe 10:48
Sarhoş erkekler için kadınlar ne ifade ediyor?
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Medicalxpress sitesinde yayınlanan bir makaleye göre, ABD’deki Nebraska-Lincoln Üniversitesi’nden bilim adamları erkeklerin kadınları nesneleştirmesinin altında yatan nedenlere yönelik bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırma sırasında 20’li yaşlarda 49 erkekten 29’una iki alkollü içki, geri kalanına da alkollü olmayan, ancak placebo etkisi yaratan içkiler verildi.

Araştırmada yer alanlara daha sonra da giyinip kuşanmış 80 genç kadının fotoğrafı gösterildi. Katılımcılardan kadınların ne kadar çekici, doğal, dostane, zeki, özgüvenli göründüğünü belirtmeleri istenirken, o sırada bir göz denetim sistemi de erkeklerin kadınların vücutlarının hangi kısımlarına baktığını izledi.

Araştırma neticesinde alkol alan erkeklerin kadınların göğüs ve bel kısmına yüzlerinden daha uzun süre baktıkları saptandı. Ayrıca gördükleri kadınları 'çekici' veya 'özgüvensiz' olarak niteleyenlerin oranı alkollü katılımcılar arasında daha fazlaydı. Alkol almayan erkeklerse kadınların yüzlerini daha uzun süre inceledi.

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