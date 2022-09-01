Şeftali tüketmenin harika faydaları

Bir orta boy şeftalide (147 gram) 50 kalori bulunur. 0,5 gram yağ, 15 gram karbonhidrat, 13 gram şeker, 2 gram lif ve 1 gram proteinden oluşur. İçinde kolesterol ve sodyum yoktur. Günlük A vitamini ihtiyacınızın % 6’sını, C vitamininin % 15’ini karşılar. E ve K vitaminleri, niasin, folat, demir, kolin, potasyum, magnezyum, fosfor, mangan, çinko ve bakır ihtiyacının da %2’si ve fazlasını karşılamakta yardımcı olur.

ŞEFTALİNİN SAĞLIĞIMIZA FAYDALARI

Şeftalinin 100 gramında yalnızca 39 kalori bulunur ve doymuş yağ içermez. Düşük kalorili olmasına rağmen sağlığa yararlı sayısız vitamin, mineral ve bileşenler içerir. Taze şeftali, antioksidanlar ve bağ dokusunun gelişmesi için önemli olan C vitamini için ek bir kaynaktır. C vitamini açısından zengin yiyecekleri tüketmek kişinin enfeksiyonlara karşı direnç geliştirmesini ve kansere sebep olan zararlı bağımsız radikallerin yok edilmesini sağlar. Uzman Diyetisyen Zehra Bora Kara konu hakkında bilgiler verdi.

A VİTAMİNİ KAYNAĞI

Taze meyveler A vitamini ve Beta-Karoten kaynağıdır. Beta-Karoten bir provitamin olup vücuda alındığında A vitaminine dönüşür. A vitamini de özellikle gece körlüğüne engel olur, sağlıklı mukus tabakasını ve cilt sağlığınızı korur. Şeftali gibi A vitamini açısından zengin olan meyveleri tüketmek akciğer, gırtlak ve dudak kanserlerine karşı koruma sağlar. Potasyum, flor ve demir gibi içeriğinde çok önemli mineraller bulunur.

KANSER RİSKİNİ DÜŞÜRÜR

Potasyum, kalp ritmi ve kan basıncını düzenleyen hücreler ve vücut sıvıları için çok büyük önem taşır. Flor, kemik ve diş sağlığı için çok kritik olup diş kaybını engeller. Demir ise kırmızı kan hücreleri üretiminde görevlidir. Bu yüzden günlük olarak yeterli meyve tüketmek konusunda adım atmaya özen gösterin. Şeftali, şu an mevsimiyken tüketilerek sağlığınıza destek olacak antioksidanlarla kanser riskini düşürür, sağlıklı yaşlanmayı sağlar, birçok hastalığa karşı sizi korur ve hastalık sürecini kısaltır.