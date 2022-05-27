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Şekli biraz garip olsa da faydası inanılmaz!

Vitamin deposu olarak adlandırılan ve genellikle hamilelerin tercih ettiği kuşkonmaz, tezgahlarda 35 TL’den satılıyor. Kuşkonmaz, Türk mutfağına çok yakın olmasa da son yıllarda faydalarının ortaya çıkmasıyla sıklıkla tercih edilmeye başlandı. Vitamin deposu olan kuşkonmaz potasyum, demir ve folat gibi mineraller açısından da zengindir.

27 Mayıs 2022 Cuma 11:03
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Şekli biraz garip olsa da faydası inanılmaz!

Zonguldaklıları kuşkonmazla tanıştıran Hüseyin Akgöz, vitamin ve mineral deposu kuşkonmaza özellikle hamile kadınların ilgi gösterdiğini belirtti. Dış görüşünü ile büyük ilgi çeken kuşkonmaz vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Demeti 35 TL’den satılan kuşkonmaz, kısa süre içerisinde tezgahlarda tükenme noktasına geldi.

İNSANLAR PEK BİLMİYOR

Mynet'in haberine göre vatandaşların kuşkonmaza ilgisi olduğunu söyleyen esnaf Hüseyin Akgöz, “Kuşkonmaz yurt dışında yetişen bir bitki. Ülkemizde de yerli olarak Eskişehir’de yetişmekte. Vitamin olarak da çok faydalı. Hamile bayanlar için çok faydalı bir bitki. Çocukların gelişimi içinde çok faydalı.

Fiyatı demet olarak 35 TL. Şekli biraz garip insanlar bu bitkiyi pek bilmiyor. Müşterilerimize bilsinler alsınlar diye biz tanıtıyoruz. Sonra’da hiç sormadan alıyorlar. Zonguldak’ta sadece bizde var. İlk zamanlarda insanlar çekiniyordu ama şu anda ilgi var” dedi.

KUŞKONMAZ FAYDALARI

Kuşkonmazı emziren kadınların tüketmesi önerilir. Süt arttırıcı özelliği bulunmaktadır.

Lif açısından zengin olduğu için spor yapan ve zayıflamak isteyen kişiler tarafından tüketilmelidir.

Antioksidan açısından oldukça zengin olan kuşkonmaz katarakt gibi göz sağlığına iyi gelir.

Kanser türlerine karşı da koruyucu özelliği vardır.

Kemoterapi tedavisi gören kişilerin tedavi süreçlerini daha iyi geçirmelerini sağlar.

Kan şekerini dengelemeye yardımcı olan bir besindir. Diyabet hastalarının tüketimi için önerilir.

Romatizmal hastalıklara iyi gelir.

Alkali özelliği olan kuşkonmaz kas dokularına fayda sağlar.

Böbrek taşı sorunu yaşayan kişiler için de tüketimi uygundur.

Doğum kusurlarının azalmasına yardımcı olur.

Bağırsak florasını dengeler.

Adet söktürücü bir besin olarak kabul edilen kuşkonmaz adet öncesi ve adet döneminde tüketilmelidir.

Kalsiyum içeriği ile kemik sağlığına olumlu fayda sağlar.

Alzheimere iyi gelir.

Kansızlığa iyi gelir.

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