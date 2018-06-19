Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
94437
ALTIN
193.942
DOLAR
4.7316
STERLİN
6.2278
EURO
5.4729
Kilo vermenin sırrı köpeklerde olabilir
Köpek sahipleri kilo veriyor
Hızla alınıp verilen kilo kolları sarkıtıyor
Hızla alınıp verilen kilolara dikkat!
7 adımda horlamayı durdurun
7 adımda horlamayı durdurun
Karanlıkta uyumak zihni temizliyor
Karanlıkta uyumak zihni temizliyor
Masa başında çalışan milyonlarca kişi için kötü haber!
Masa başı çalışanlara kötü haber!
banner34

Serinlemek için havuza gidenlere kötü haber

Tatil sezonu başladı, havuzlar dolup taşıyor. Ancak iyi temizlenmeyen kalabalık havuzlar işitme kaybına yol açabilen yüzücü kulağına yani dış kulak yolu iltihabına neden olabilir.

19 Haziran 2018 Salı 16:53
Serinlemek için havuza gidenlere kötü haber

Sıcak havalarda, uzun süre deniz veya içinde klor gibi maddelerin olduğu havuz sularına maruz kalanlarda; ya dış kulak kanalına su kaçar ya da ortamın nemi yüzünden dış kulak kanalı derisi ıslanır. Böylece mikropların üremesi için çok uygun bir ortam oluşur. Buradaki kanal cildinin ya da kulak zarı dış yüzeyinin yaygın enfeksiyonuna “diffüz otit eksterna” denilir. Daha çok su sporu ile uğraşanlarda görüldüğü için de hastalığın adı “yüzücü kulağı” olarak bilinir. Sıklıkla Pseudomonas Aeruginosa ve Staphylococcus Aureus adındaki bakteriler etken olup daha nadir olarak mantar veya virüsler de yüzücü kulağı hastalığına neden olabilir.

Hangi belirtilere yol açmaktadır?

Hastalık başlangıçta kulakta kaşıntı, hafif ağrı ile başlar. Hastalık ilerledikçe ağrı ve kaşıntı da giderek artar, dış kulak yolundaki ödemin artmasıyla kulakta dolgunluk başlar. Zamanla kulak kanalı tamamen kapanabilir. Hafif başlayan akıntı giderek artar ve koyu, kokulu bir hale gelebilir. Yemek yerken çene hareketleri ile veya kulak kepçesine temasla şiddetli ağrılar olur. Bu nedenle muayene anında da kulak kepçesinin hareketi ağrılıdır ve bu durum muayeneyi oldukça zorlaştırır. Kanalın tamamen kapanmasıyla hem kulak zarının görülmesi zorlaşır hem de iletim tipi tarzında işitme kaybı gelişir.

Tedavi yolları nelerdir?

Sıklıkla hastalığı başlatan neden su olduğu için hastayken kulağı sudan korumak ve tam iyileşme sağlanana kadar da sudan kaçınmak önemlidir. Zira amaç kulağın kuru kalmasıdır. Akıntı başlamışsa doktorun dış kulak kanalında birikmiş akıntıyı temizlemesi tedavi için çok önemlidir. Ağrının dindirilmesi için ağrı kesiciler, topikal antibiyotikli veya antiseptik damlalar, ortam asiditesinin artırılması amacıyla alkollü, sirkeli ya da benzeri solüsyonlar kullanılabilir. Dış kulak iltihabı (yüzücü kulağı) mantardan kaynaklanıyorsa tedavisi çok daha uzun zaman alır ve tekrar edici özelliktedir.

banner39
Nelere dikkat edilmelidir?

– Öncelikle kendi kendinize kulak temizliğinden kaçının. Zira bu şekilde kulağın koruyucu örtüsü zarar görmekte, dış kulak yolu cildi tahrip edilmekte, travmatize olabilmekte ya da enfekte edilmektedir.

– Özellikle suya girdikten (havuz, deniz ya da banyo) sonra kulağa su kaçma hissi varsa daha da dikkatli olunmalı, halk arasında yaygın olarak kullanılan yöntemlere (kulağa zeytinyağı damlatmak, soğan sokmak, mum yakmak vs.) itibar edilmemelidir.

– Kaşıntı olduğunda bu his kulağa yabancı cisim sokarak (kulak temizleme çubukları, anahtar, gözlük sapı, tığ, şiş vs.) giderilmemeli, sadece kulağın önündeki kıkırdak çıkıntı ovalanarak giderilmeye çalışılmalı, rahatsızlık devam ederse de tıbbi yardım alınmalıdır.

– Bu hastalığı sık geçirenler ya da hassasiyeti olanlar (Alerjik kulak kaşıntıları, kulaklarında kepeğe benzer döküntüsü olan hastalar) suya girerken kulaklarını korumalı, bu amaç için uygun koruyucu tıkaçlar kullanmalıdırlar.

– Aşırı klorlanmış havuz suyu risklidir. Çok kalabalık ve iyi temizlenmeyen havuzlar yüzmek için uygun değildir.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Kremi, güneşe çıkmadan yarım saat önce uygulayın"
"Kremi, güneşe çıkmadan yarım saat önce uygulayın"
Gençler teknoloji bağımlılığı riski altında
Gençler teknoloji bağımlılığı riski altında
Bu yöntemle saatlerce ütü yapmaktan kurtulacaksınız!
Bu yöntemle saatlerce ütü yapmaktan kurtulacaksınız!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim