Künye
Kıbrıs 33
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
950 Bin dolar ile yakalandı
950 Bin dolar ile yakalandı
Matbaada hırsızlık iddiası
Matbaada hırsızlık iddiası
İşte alınan karar...
İşte alınan karar...
Köpeğini öldüren cani mahkemeye çıkarıldı
Köpeğini öldüren cani mahkemeye çıkarıldı
Tecavüzcüler cezaevine gönderildi!
Tecavüzcüler cezaevine gönderildi!
Flaş Haber
Ölümlü trafik kazası!
Kapat

Seyahat neden mutlu ediyor?

Seyahat etmeyi neden seviyorsunuz? Rutin hale gelen hayatınızdan uzaklaşmak ve yeni yerleri keşfetmek, seyahat etmek için yeterli nedenler gibi görünebilir. Ancak yapılan bazı araştırmalar, biyolojik nedenlerden dolayı seyahatin bize mutluluk verdiğini öne sürüyor.

29 Haziran 2022 Çarşamba 11:22
23 Okunma
Seyahat neden mutlu ediyor?
banner48

Ofis masanızdan yavaşça uzaklaştığınızı ve yeni bir yere seyahat etmek için hazırlık yaptığınızı hayal edin. Bilet almak, farklı kültürleri deneyimlemek ve değişik lezzetleri tatmak... Her biri sizi heyecanlandırmak ve mutlu etmek için yeterli nedenler gibi görünüyor.

Seyahat etmek neden mutlu ediyor?

Seyahat etmenin mutluluk getirdiği su götürmez bir gerçek. Peki bu mutluluğun arkasında yatan neden yalnızca yeni şeyler keşfedecek olmak mı?

Dopamin seviyesi etkili oluyor

Yapılan araştırmalar, beyinde salgılanan yüksek dopamin seviyesi ile bireyin tehlikeli ve dürtüsel aktivitelere katılması arasında güçlü bir bağ olduğunu savunuyor. Salgılanan dopamin, DRD4 adındaki bir çeşit gen ile bağdaştırılıyor. Çeşitli bağımlılıklarla ilişkilendirilen bu genin, insanların seyahat etme isteğini tetiklediği düşünülüyor.

Mutluluğu etkiliyor

Vücut ve beyin için oldukça önemli olan dopamin hormonu, duygu durumunu direkt olarak etkileyen bir kimyasal. Aşırı miktarda salgılandığında mutluluk ve zevk duyguları tetiklenirken düşük seviyedeki dopamin hormonu, insanda motivasyonu azaltmaktadır.

İlk insanların hayatta kalma dürtüsü

Indiana Üniversitesi’nde biyolog olarak çalışan Justin Garcia, yüksek dopamin seviyesinin ve DRD4 geninin, ilkel insanların evlerinden ayrılıp yeni bölgeler keşfetmesinin altında yatan neden olduğunu öne sürdü.

Göçebe hayatlar yaşayan ilk insanlar, yemek ve barınma ihtiyaçları için nasıl yollara düştüyse seyahat etmek de günümüz insanı için benzer bir işlev görüyor.

Seyahat etmek, eski dönemlerde hayatta kalmak için bir ihtiyaç olarak öne çıkıyordu. Bu ihtiyaç, günümüz insanının ihtiyaçlarıyla çok örtüşmese de seyahat etmeyi çok sevmemizin altında yatan biyolojik nedenleri ortaya koymada önemli bir rol oynuyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
200 yaşına kadar yaşamak hayal değil!
200 yaşına kadar yaşamak hayal değil!
Bebeklerdeki hırçınlığın sebebi işitme kaybı olabilir
Bebeklerdeki hırçınlığın sebebi işitme kaybı olabilir
Faydalarını duyunca her gün içmek isteyeceksiniz!
Faydalarını duyunca her gün içmek isteyeceksiniz!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim