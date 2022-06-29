Seyahat neden mutlu ediyor?

Ofis masanızdan yavaşça uzaklaştığınızı ve yeni bir yere seyahat etmek için hazırlık yaptığınızı hayal edin. Bilet almak, farklı kültürleri deneyimlemek ve değişik lezzetleri tatmak... Her biri sizi heyecanlandırmak ve mutlu etmek için yeterli nedenler gibi görünüyor.

Seyahat etmek neden mutlu ediyor?

Seyahat etmenin mutluluk getirdiği su götürmez bir gerçek. Peki bu mutluluğun arkasında yatan neden yalnızca yeni şeyler keşfedecek olmak mı?

Dopamin seviyesi etkili oluyor

Yapılan araştırmalar, beyinde salgılanan yüksek dopamin seviyesi ile bireyin tehlikeli ve dürtüsel aktivitelere katılması arasında güçlü bir bağ olduğunu savunuyor. Salgılanan dopamin, DRD4 adındaki bir çeşit gen ile bağdaştırılıyor. Çeşitli bağımlılıklarla ilişkilendirilen bu genin, insanların seyahat etme isteğini tetiklediği düşünülüyor.

Mutluluğu etkiliyor

Vücut ve beyin için oldukça önemli olan dopamin hormonu, duygu durumunu direkt olarak etkileyen bir kimyasal. Aşırı miktarda salgılandığında mutluluk ve zevk duyguları tetiklenirken düşük seviyedeki dopamin hormonu, insanda motivasyonu azaltmaktadır.

İlk insanların hayatta kalma dürtüsü

Indiana Üniversitesi’nde biyolog olarak çalışan Justin Garcia, yüksek dopamin seviyesinin ve DRD4 geninin, ilkel insanların evlerinden ayrılıp yeni bölgeler keşfetmesinin altında yatan neden olduğunu öne sürdü.

Göçebe hayatlar yaşayan ilk insanlar, yemek ve barınma ihtiyaçları için nasıl yollara düştüyse seyahat etmek de günümüz insanı için benzer bir işlev görüyor.

Seyahat etmek, eski dönemlerde hayatta kalmak için bir ihtiyaç olarak öne çıkıyordu. Bu ihtiyaç, günümüz insanının ihtiyaçlarıyla çok örtüşmese de seyahat etmeyi çok sevmemizin altında yatan biyolojik nedenleri ortaya koymada önemli bir rol oynuyor.