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Şık ve ince görünmek imkansız değil!

Kendinizi çok iyi hissetmediğinizde bol giysilere yönelebilir ya da aşağıdaki maddeleri uyarlayarak olduğunuzdan daha ince görünebilirsiniz.

15 Ocak 2018 Pazartesi 18:05
Şık ve ince görünmek imkansız değil!
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Temel moda kurallarını öğrendikten sonra kostümlerinizin vücudunuzu nasıl daha iyi göstereceğini de keşfedersiniz.

1. Yatay çizgililerden uzak durun

Hemen herkesin bildiği ama uygulamayı ihmal ettiği bir kural. Yatay çizgili giysilerden uzak durun. Üst ya da alt, yatay çizgili desenler sizi olduğunuzdan daha geniş gösterir. Dikey çizgililer ise göze tam tersi bir etki yapar.

2. V yakalı giysiler giyin

Abiye elbiseler ya da gündelik tişörtler fark etmez, v yaka dekolte daha ince bir görünüm sağlar. Göğüs bölgesini destekleyen bu kesim, dikkati vücudunuzun kıvrımlı hatlarına çeker. V yaka ne kadar derin olursa, etkisi o kadar kuvvetlenecektir.

3. Uzun kolyeler takın

Daha ince görünmenin en kolay ve pratik yollarından biri, gündelik kıyafetlerinizi uzun kolyelerle desteklemek olacaktır. Kolyelerin uzun görünümü vücudu da uzun gösteren optik bir ilüzyon sağlar ve sizi olduğunuzdan ince gösterir.

4. Bilek hizası botlardan kaçının

Bir süredir oldukça revaçta da olsa, amaç ince görünmekse bilek hizasındaki botlardan kaçınmalısınız. Ayak bileklerini kalın gösterir ve bacak boyunu keserler. Eğer illa giymek istiyorsanız, pantolon tercih edin, paçalarını içine sokun ve botlarla pantolonun aynı renk olduğuna emin olun. 

5. Ten rengi, sivri burunlu ayakkabılar

Biraz daha ince görünmek için bir diğer harika optik ilüzyon da ten rengi ve sivri burunlu topuklulardır. Ten rengi bacağınızın devamı gibi gözükeceği için tüm vücudun daha zarif algılanmasına sebep olur.

6. Aynı renk çorap ve ayakkabı

Aynı ten rengi ayakkabıların yaptığı etkiye sahiptir. Aynı renkte çorap ve ayakkabı giydiğinizde, bacaklarınızın uzunluğunu arttırır ve bir bütün olarak daha ince görünürsünüz.

7. Küçük desenler

Bir diğer akıllıca göz yanılgısı da büyük desenler yerine küçük desenler tercih edilerek sağlanabilir. Geniş desenli dar kalıplı giysiler sizi olduğunuzdan iri gösterirken, küçük desen tam tersi etkiye sahiptir.

8. Satenden uzak durun

Gerçekten ince ve formda değilseniz, saten kumaştan kesinlikle uzak durmalısınız. Giyimi ve görünüşü hoş olsa da vücudunuzdaki her türlü kusuru ortaya sermek için can atar. Aynı şey hemen her türlü parlak kumaş için geçerlidir. Dar kesimli parlak kumaşlar sizin düşmanınız.

9. Büyük el çantaları

Normalden büyük bir el çantası taşıdığınızda, normal olarak sizin görünümünüz ufalacaktır. Üstelik içinde ihtiyacınız olan daha çok şey taşıyabilirsiniz.

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