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'Şırdan' altın çağını yaşıyor

Adana'da eskiden gariban yemeği olarak bilinen şırdan, artan talep nedeniyle lüks hale geldi, şırdan şu an altın çağını yaşıyor. Başka şehirlerden Adana’ya çiğ şırdan getirilmesine rağmen, zaman zaman talebi karşılamakta sıkıntı yaşanıyor.

04 Ekim 2021 Pazartesi 14:46
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'Şırdan' altın çağını yaşıyor
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Eskiden gariban yemeği olan ancak son dönemde lüks hale giren şırdan, altın çağını yaşıyor.

5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali öncesi şırdanda ürün bolluğu var. 

Türkiye’deki birçok mezbahada günlük kesilen binlerce küçükbaş hayvanın sakatatları çiğ olarak Adana’ya getiriliyor.

Başka şehirlerden Adana’ya çiğ şırdan getirilmesine rağmen, zaman zaman kesimlerin azalması nedeniyle talebi karşılamakta sıkıntı yaşanıyor.

Ancak pandemi döneminde restoran ve lokantaların birçoğu kapalı olduğundan şırdanlar şoklanarak saklandı.

Normalleşmeye dönülmesiyle işletmelere et yetiştirmek için kentte koyun kesimi de artınca şırdan stokları arttı.

“ŞIRDANLAR ADANA’DAN DİĞER İLLERE GÖNDERİLİYOR”

Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur, şırdanın artık Adana ile özleşen bir yemek olduğunu söyleyerek, “Talep çok. Şırdanı esnaflarımız diğer illerden getiriyor. Toplama halinde satılıyor. Türkiye’deki bütün şırdanlar Adana’da toplanıyor ve daha sonra gerekli dezenfekte işlemleri yapılıyor. Ardından pişirilmiş halde Adana’dan diğer illere gönderiliyor” dedi.

“İŞLERİMİZ ÇOK GÜZEL”

Şırdancı Emir Kertiş, “Bu sene mutluyuz. Kesimler bol. Ürünlerimizi stokladık. 5.Uluslararası Adana Lezzet Festivali öncesi de mutluyuz. Türkiye’yi karşılamak için hazırız, herkesi bekliyoruz. İşlerimiz çok güzel” diye konuştu.

Her koyundan bir tane çıkan ve çiğ olarak tanesi 8-10 lira arasında satılan şırdan, pişmiş olarak ise 15-20 lira arasında satılıyor.

Anahtar Kelimeler:
Şırdan
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