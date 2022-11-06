Siz ne söylerseniz söyleyin dinlemiyorlar

Görünüşe göre nasıl bir dinleyici olduğunuz ise burcunuzla doğrudan bağlantılı. İşte bu 5 burç ise gerçekten kötü birer dinleyici…

KOVA

Kovalarla bir konuşma içerisindeyseniz mutlaka beyinlerinin bir sonra söyleyeceklerine dair çalıştığını aklınızda tutmanız gerekiyor. Bu kişilerin beyni gerçekten hızlı çalışır ve eğer konuşmakta rahatsız hissettikleri bir konuyu açarsanız en kısa sürede konuyu değiştirirler.

Kova burcundan olan kişilerin empati konusunda çok da yetenekli olmadıklarını bilmenizde fayda var. Bu nedenle akıl danışmak istediğinizde Kovaları tercih etmemek sizin lehinize olabilir. Kovalar kaba değildir, sadece sohbeti kendilerini ilgilendiren bir konuya veya ilgilendikleri bir konuya yönlendirmek isterler.

YAY

Yaylar iletişimi severler ve bir iletişim kurarken o kadar heyecanlanırlar ki bazen konuşmayı kaçırırlar.Bir seyahatten yeni döndüğünüzde bir Yayın aniden son seyahatlerinden bahsettiğini söyleyebilirsiniz. Yay burçlarının anlattıkları hikayeler o kadar ilgi çekici olabilir ki siz kendi hikayenizi anlatmaya çekinebiilrisiniz. Konuşurken narsist olma eğiliminde olsalar da aslında bu kişiler iyi niyetlidir.

KOÇ

Koç burçlarının dinleme alışkanlıklarındaki sorun sadece sizi dinlemekle kalmayıp aynı anda yüzlerce başka şey yapmalarıdır. Bu kişiler sizin için çok önemli olan bir konuyu konuşurken bilgisayar başında olabilir ya da ev işleri yapıyor olabilirler. Bu durumun sebebi Koçların sizin ne dediğinizi umursamamaları değil, sadece odaklanmada yaşadıkları güçlüktür. Koç, aşırı derecede çok görev üstlenir ve bununla ilgili sorun, dikkatlerinin sürekli bölünmesidir.

BOĞA

Boğa hiçbir şeyde hata yapmaktan hoşlanmaz ve buna sohbet de dahildir. Boğa, dikkatle dinlemek yerine, söylediklerinize nasıl cevap vereceklerini planlamaya meyillidir.

Söylediklerinizdeki küçük detayları ve inceliklerini kavrayamayabilirler, ancak cevapları iyi düşünülmüş hatta belki de fazla düşünülmüş olabilir. Boğa, kendilerine, bir konu üzerinde düşünme yeteneklerine güvenmeli ve kötü sonuçlanma konusunda çok fazla endişelenmemelidir.

OĞLAK

Oğlaklar, size birkaç tavsiyede bulunmak için söylediklerinizi bölmek zorunda olduklarını hissettiklerinde kötü birer dinleyiciler olabilirler. Onların tavsiyesini istememiş veya istememiş olabilirsiniz, ancak Oğlak burçları size her halükarda o tavsiyeyi vermek ister.

Oğlak burçlarının hayatlarında da sürekli bir karmaşa hakimdir ve yapacak birçok işleri vardır. Bu yüzden bir hikayenin sonuna gelmenizi bekleyecek zamanları varmış gibi hissetmeyebilirler. Oğlak burçları size yardım etmek ister ve siz, sessizce dinlenerek destek görmeyi tercih etseniz bile, verecekleri tavsiyeye gerçekten ihtiyacınız olduğunu düşündükleri için mutlaka söyleyeceklerdir.