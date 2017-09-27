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Soda şişesi neden yeşil?
Soda şişesi neden yeşil?

Soda şişesi neden yeşil?

"Maden suyu dağlık alanlarda çıktığı için yatırım maliyeti çok büyük"

27 Eylül 2017 Çarşamba 10:55
Soda şişesi neden yeşil?

60 yıl önce Ankara’da kurulan Beypazarı Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan, markanın kuruluş öyküsünü anlattı. Soda şişelerinin rengi konusunda da açıklama yapan Ercan, "Maden suyu şişeleri renkli olmak zorundadır. Çünkü maden suyu içindeki mineraller güneş ışığına maruz kalınca zarar görmektedir. Biz de maden suyumuzu yeşil şişede piyasaya arz etmekteyiz" dedi.

Hürriyet'ten Ceyhun Kuburlu'nun haberine göre, 1957 yılında Cemil Ercan tarafından Ankara’da kurulan Beypazarı Maden Suyu, oğlu Niyazi Ercan’ın dümene geçmesiyle dünya markası olma yolunda ilerliyor. 

Bugün 20 ülkeye maden suyu ihracatı yapan Beypazarı, 200 milyon liralık ciroya koşuyor.

75 bin metrekarelik fabrikada saatte 300 bin adet şişeleme yaptıklarını anlatan Beypazarı Doğal Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan, “Şu anda doğal ve doğal meyve aromalı maden suyu olarak iki çeşit maden suyumuz bulunmakta. 2017 senesi içinde gazozumuzu da tüketicilerin beğenisine sunduk. Amacımız tıpkı yurtdışı ülkelerinde olduğu gibi maden suyunu alışkanlık haline getirmek, su gibi sofra içeceği olarak tüketilmesini sağlamak” dedi. Ercan, markanın öyküsünü ve gelecek planlarını şöyle anlattı.

Türkiye önemli bir pazar

Türkiye’de iç pazarın önemli bir bölümünü biz karşılıyoruz. Bunun yanı sıra üretim kapasitemize kıyasla ihracatımız çok yüksek oranda değil. Ciromuzu arttıran en büyük unsur şişe maliyetimizdir. Kıbrıs, Türkmenistan, Avusturya, Avusturalya, Suudi Arabistan, Irak, Dubai, Kuveyt, Katar başta olmak üzere 20 ülkeye ihracat yapmaktayız. Yurtdışı pazarına yönelik çalışmalarımızda mevcut ve şu anda yurtdışına üretimimizin yüzde 6’sını gönderiyoruz. Maden suyu tüketimi yurtdışında daha fazla, insanlar su yerine mineralli su dedikleri maden suyunu tüketiyorlar.

Tabi yurtdışında yeteri kadar maden suyu kaynağı olmadığından ithal ediyorlar. Türkiye de maden suyu kaynakları yönünden zengin bir ülke olarak en çok ihracat gerçekleştiren ülkelerin başında geliyor. Çünkü Avrupa ülkelerinde maden suyu tüketimi çok yaygındır ve bu konuda yerleşmiş önemli bir alışkanlık var.

Zor bir sektör

Maden suyu pazarının son yıllarda yakaladığı büyüme trendi çok önemli. Gelecekte bu pazarın daha da artacağını ve sektörün hareketleneceğini düşünüyorum. Çünkü maden suyunun sağlığa ve sağlıklı yaşama katkıları son derece önemli. Türkiye’nin de maden suyu potansiyeli bakımından zengin olduğu göz önüne alındığında, maden suyunun ilerleyen dönemlerde Türkiye pazarında önemli bir yere sahip olacağını düşünüyorum. Türkiye’de 20’nin üzerinde ruhsatlandırılmış maden suyu markası mevcut ancak bunlardan ancak 5 tanesi ulusal çapta hizmet verebilmekte. Maden suyu dağlık alanlarda çıktığı için yatırım maliyeti çok büyük. Kendi imkanlarınızla tesisi kurmak zorundasınız. Ayrıca yer altından çıktığı için devlete cironuzdan belli bedel ödemek zorundasınız. Yani hiç de kolay bir sektör değil.”

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