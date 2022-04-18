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Su kabağını sanata dönüştürüyor

Su kabağını sanata dönüştürüyor...

18 Nisan 2022 Pazartesi 09:36
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Su kabağını sanata dönüştürüyor

Su kabağı, tarih boyunca insanlığa su kabı, bardak, kap, saksı gibi çesitli şekillerde kullanılarak hizmet etmiş bir bitki.

Günümüzde ise su kabaklarıyla birbirinden güzel dekoratif eşya ve aydınlatmalar yapılabiliyor...

Gazimağusa'da yaşamını sürdüren iki çocuk annesi Nazif Özgünöz de, kendi yetiştirdiği su kabaklarından birbirinden güzel dekoratif eşya ve ev aydınlatmaları yapıyor.

Bir arkadaşı vasıtasıyla el işi kurslarına katıldığını ve orada su kabağı işiyle tanıştığını anlatan Özgünöz, el becerisinin de yardımıyla kısa sürede bu el sanatını yapmaya başladığını ifade etti.

Su kabağının ince bir malzeme olduğunu ve çalışırken özenli olmak gerektiğini anlatan Özgünöz, çevresinden esinlendiği motifleri su kabağına aktardığını dile getirdi.

Ürünlerinin turistlerin ilgisini çektigini belirten Özgünöz, el emeği göz nuru ürünlerinin beğenilmesinin kendini çok mutlu ettiğini sözlerine ekledi.

BRT

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