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Tabancayla selfie çeken kız yanlışlıkla kendisini vurdu

Telefonuna cevap vermeyen genç kızın başına bir şey geldiğinden şüphelenen arkadaşı polisi arayarak yardım istedi

01 Haziran 2019 Cumartesi 16:14
Tabancayla selfie çeken kız yanlışlıkla kendisini vurdu
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Rusya’da genç kız sosyal medya hesabında paylaşmak için tabancayı kafasına dayayıp selfie çekerken yanlışlıkla kendisini vurdu. 

Rusya’nın başkenti Moskova’da Moskova Bilgi Teknolojileri Kolejinde eğitim gören genç bir kız sosyal medya hesabında paylaşmak için farklı fotoğraflar çekmeye çalıştı. Moskova’da bulunan Erivan Caddesi'nde arkadaşıyla vakit geçiren genç kız daha sonra arkadaşının üniversitesine gitmesinden sonra yalnız kaldı. Arkadaşı ise evde defterinin kalıp kapladığını sormak için kızı aradı. Çekmeceleri araştıran kız arkadaşına defteri bulamadığını söyledi. Defteri aradığı sırada çekmecede silah gören genç kız bu silahla selfie çekmek istedi. Genç kız silahla birkaç fotoğraf çektikten sonra son olarak silahı kafasına doğrulttu. Bu sırada silah patlayınca genç kız yere yığıldı. 

Arkadaşı ise yine genç kızı arayınca ulaşamadı. Telefonuna cevap vermeyen genç kızın başına bir şey geldiğinden şüphelenen arkadaşı polisi arayarak yardım istedi. Eve ulaşan polisler genç kızın yere yığılı ve vurulmuş şekilde görünce ambulansı aradı. Ambulans tarafından genç kız hemen hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk incelemelerde merminin kızın kafa tasını sıyırdığı ve yaşadığını açıkladı. Kızın hastanede tedavisi sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
TabancaSelfieHaberKıbrıs
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