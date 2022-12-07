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Tahin pekmez karışımı o kadar da sağlıklı değilmiş!

Tahin pekmez ikilisi lezzetinin yanı sıra sağlık için yararları için tercih sebebi olmasına neden oluyor. Ayrı ayrı da tüketilebilen tahin pekmez, genellikle karıştırılarak tüketiliyor. Ancak, sağlıklı olduğu düşünülen tahin pekmezle ilgili ortaya atılan iddialar şaşkınlık yarattı. Her gün bir kaşık tahin pekmez karışımı tüketenler aslında tehlike altında!

07 Aralık 2022 Çarşamba 12:43
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Tahin pekmez karışımı o kadar da sağlıklı değilmiş!



Tahin pekmez karışımı, sadece kahvaltılarda değil günün her anında severek yenilir. Sağlığa olan faydaları ile bilinen tahin pekmez hakkında ortaya atılan son iddialar kafaları karıştırdı. Tahin pekmez tüketmenin düşünüldüğü kadar sağlıklı olmadığı hatta zararlı olduğu öne sürüldü. Milliyet'te yer alan habere göre; tahin pekmez ikilisi yan yana geldiğinde sağlık için ciddi tehdit oluşturabilir.

TAHİN PEKMEZİN SAĞLIĞA ZARARLARI

Tahin ve pekmez ayrı ayrı tüketildiği gibi genellikle karıştırılarak tüketiliyor. Tahinin de pekmezin de sağlığa olan faydaları bilinen bir gerçek. Çok sevilen ikili birlikte kullanıldığında faydadan çok zarar veriyor. Tahin pekmez karışımının beklenmeyen zararları.

KİLO ALDIRIYOR

Pekmezin içindeki şeker miktarı, kilo alımına neden oluyor. Kilo almak isteyenler için ideal bir yiyecek olan tahin pekmez, günde 1 kaşık yendiğinde ay sonunda bir kilo olarak geri dönebilmektedir.

KANSERE NEDEN OLABİLİR

Kışın bağışıklığı güçlendirmek için her gün fazla miktarda tüketilen pekmez, sağlığınız için ciddi bir risk oluşturuyor. Pekmezin içerisinde yoğun miktarda bulunan şeker ve yağ, ilerleyen zamanlarda kanser hastalıklarının oluşmasına sebebiyet verebiliyor.

ŞEKERİN YÜKSELTEBİLİR

Tahinin içeriğindeki yüksek yağ oranı ile pekmezin içeriğindeki yüksek şeker oranı, bünyeye zarar veriyor. Kilo almak istemiyorsanız ve vücudunuza yağ ve şeker yüklemesi yapma gibi bir durumunuz yoksa ayrı ayrı tüketilmesi daha sağlıklı olabilir.

BÖBREK HASTALIKLARINI TETİKLİYOR

Tahinin içerisinde yüksek miktarda bulunan protein bulunuyor. Bu da böbrek rahatsızlığı yaşayan insanlar için olumsuz etki oluşturmakta. Pekmez içerisinde bulunan yüksek miktarda şeker ise şeker hastaları için tehlike.

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ŞİŞKİNLİĞE SEBEP OLABİLİR

Bu ikili sık sık tüketildiğinde vücudun belli bölgelerinde şişliklere neden olabiliyor. Bu şişkinlikler genellikle elde ayakta ve yüzde meydana geliyor. Ayrıca karın bölgesinde de bu sorunlar oluşabilmektedir.

Anahtar Kelimeler:
SağlıkZararTahın PekmezLezzetKiloKanser
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