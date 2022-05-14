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Tanga gelinliği tanıttı!

14 Mayıs 2022 Cumartesi 20:46
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Tanga gelinliği tanıttı!

Avrupa’da hizmet veren bir gelinlik firması yeni gelinlik modellerini tanıttı. Yeni koleksiyonda yer alan gelinlik sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu. Dekoltesi nedeniyle düğüne uygun bulunmayan gelinliğe sosyal medya kullanıcılarında tepki yağdı.

Gelin firmaları her yıl birbirlerinden ilginç gelinlik modellerini müşterilerinin beğenisine sunuyor. Gelinliğin modeli üzerine yapılan dekolte tartışmalarına Avrupalı bir gelinlik firması yeni bir boyut kazandırdı. Markası açıklanmayan bir gelin firmasının tanga gelinlik olarak sosyal medya kullanıcılarının beğenisine sunduğu model tartışma yarattı.

Gelinlik markasının sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan fotoğraflarda beğeniye sunulan tanga gelinlik, kısa sürede eleştiri yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcıları, gelinliğin düğün için uygun olmadığı görüşünü savundu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları gelinliğin düğün için uygun olmadığını savunurken, sadece mahrem yerlerini örten transparan bir kumaştan yapılmasını eleştirdi. Bu tarz bir gelinliğin düğünde tercih edilmesinin konuklara saygısızlık olacağını savunan kullanıcılar, “Düğünde bu gelinlik giyilmez, yatak odasında giysinler” yorumunda birleşti.

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