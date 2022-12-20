Tehlikeleri hiç bilinmiyor...

Evin çok daha canlı ve bakımlı görünmesi için kullanılan çiçekler bazen sağlığımız için tehlike oluşturabiliyor. Bitkilerin neden olduğu saç dökülmesi, yutulduktan sonra ortaya çıkma eğilimindedir. Bununla birlikte, bazı çiçekler, tüy dökücü etkileri olduğu bilinen ve anında saç dökülmesine neden olabilecek özsu içerir. Uzmanlar, insanlara belirli şenlikli bitkilerle temasa geçme konusunda dikkatli olmalarını tavsiye ediyor. Ciltte çok uzun süre bırakıldığında, zehirli sıvıları önemli miktarda saç dökülmesine neden olabilir.

Meksika'nın tropikal ormanlarına özgü bir bitki olan Atatürk çiçeği, özellikle kış aylarının vazgeçilmez çiçekleri arasında bulunuyor. Saç Dökülmesi ve Ekimi Uzmanı Gökhan Vayni, “Atatürk çiçeği pembe, bordo, somon ve krem tonlarında renkli kurşun brakteler oluşturan ev bitkileridir. 4 metreye kadar büyüyebilen bitkiler, geleneksel olarak bayram döneminde evlerde sergilenir ve Noel süslerimizin bir tamamlayıcısıdır. Ancak saç dökülmesiyle bağlantılı oldukları biliniyor.”

BİTKİ ÖZSUYUNA TEMAS SAÇ DÖKÜLMESİNE NEDEN OLABİLİR

Bitki zarar gördüğünde veya bir yaprak koptuğunda hızla ağlayan bitki özsuyuyla bir kişi doğrudan temas ederse saç dökülmesine neden olabilir. Vayni, "Bitkiden çıkarılan özün tüy dökücü özelliği var. Saç derisi dahil vücudun herhangi bir yerinde özsu uzun süre kalırsa, silindiğinde saç dökülmesine neden olabilir." dedi.

BİTKİNİN KIRILMASINI ÖNLEYİN

Bitkinin kendisinin taşınması tamamen güvenlidir, ancak bitkiyi kırarak veya keserek tehlikeli özsuyunun dışarı akmasına neden olmamak için bitkiyi dikkatle kullanmak çok önemlidir. Uzman devam etti: "Bitkiler yılın bu zamanında evlerde popüler olduğundan, bitkilerin kırılmasını ve tehlikeleri önlemek için onları küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde bırakmanızı özellikle tavsiye ederim.

EVCİL HAYVANLAR İÇİN RİSK OLUŞTURUYOR

Atatürk çiçeğinin sütlü özü, kedilerin ağzını ve yemek borusunu tahriş edebildiği için evcil hayvanlar için de potansiyel bir risk oluşturur. Bununla birlikte, Evcil Hayvan Zehiri Yardım Hattı şunları belirtir: "Atatürk çiçeği genellikle zehirli bitkiler olarak 'abartılı' olsa da, nadiren öyledir ve zehirlenme büyük ölçüde abartılır. Yutulduğunda hafif kusma, salya akması veya nadiren ishal belirtileri görülebilir. Süt özü cilde maruz kalırsa, cilt tahrişleri (kızarıklık, şişme ve kaşıntı dahil) gelişebilir."