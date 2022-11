Ters, aynı ve çift saatlerin anlamları ve yorumları

Saat yalnızca zamanı söylemez. Akrep ve yelkovanın üzerinde durduğu sayılar farklı anlamlar taşıyor olabilir. Bu anlamlar bazen olumlu anlamlara bazen de olumsuz anlamlara yormak mümkündür. Toplumun büyük bir kısmının inandığı ve saate baktığında gördüğü sayılara anlamlar yüklediği saat falıyla saatleri yorumlamak mümkün. Saat falına göre sürekli denk gelinen saatler, insanlara evrenden bir mesaj getirir. Saat falına göre yorumlanan saatler çift, tek, üçlü ya da ters saatler olarak sınıflandırılır.

Bu saat yorumlamaları ve anlamlandırmaları halk arasında saat falı olarak da anılır. Özellikle gönül işlerinde sıklıkla başvurulan bir yöntemdir. Bir kişi saate baktığı anda gördüğü sayılara göre yorumlar yapar. Beğendiği, hoşlandığı, sevdiği, uzaktan âşık olduğu kişi hakkında fikirler edinir. Bu anlamlandırmalar kesin olarak doğru kabul edilmese de gerçekliğine inanılır. Sayıları ve harfleri inceleyen numeroloji çerçevesinde de saatleri değerlendirmek ve yorumlamak mümkündür.

Saat falının yanı sıra numeroloji de tüm harf ve sayılara belli çalışmalar çerçevesinde anlam yükler. Bazı hesaplar yaparak insanların karakterleri, kaderleri ve evren hakkında fikirler verir. Evrende her bir sayı farklı bir anlama karşılık gelir. Numerolojinin sayılara yapmış olduğu anlamlar çerçevesinde saatleri yorumlamak mümkündür. Her sayının vermek istediği mesaj, her sayıya evren tarafından yüklenen anlam farklıdır.

Saatlerin anlamı nasıl yorumlanır?

Birçok insanın bildiği gibi saatler farklı anlamlar ifade eder. Bu anlamlar aşk hayatı, iş hayatı, günlük hayat gibi alanlarda bazı işaretler verir. Saat falıyla birlikte gün içerisinde görülen ve zaman içinde sürekli denk gelinen saatlerin ve sayıların vermek istediği mesajlar vardır. Akrep ve yelkovan, karşılıklı ya da üst üste konumda hangi rakamlara denk geliyorsa ona göre yorum yapılır. Peki, saat anlamları nelerdir?

Duvar saati, kol saati, dijital ya da analog gibi farklı saat türleri fark etmeksizin her saat farklı bir anlam ifade eder. Saat falına göre saatleri ve sayıları şu şekilde sınıflandırabiliriz: Tek, çift, yansıma, aynı, üçlü ve ters saatler. Aynı saatler ve aşk saatleri olarak bilinen başka saat türleri de vardır.

Çift saatlerin anlamı nedir?

Çift sayı olarak görülen saatler genel olarak olumlu şekilde yorumlanır. Duble saatler olarak da anılır. Gün içinde yirmi dört kez çift saatlere denk gelinmesi mümkündür. Saate bakıldığında görülen şu saatler çift sayı saatleri olarak bilinir: 01.01, 02.02, 03.03, 04.04, 05.05, 06.06, 07.07, 08.08, 09.09, 10.10, 11.11, 12.12, 13.13, 14.14, 15.15, 16.16, 17.17, 18.18, 19.19, 20.20, 21.21, 22.22, 23.23 ve 00.00.

Çift saatler ne anlama gelir? Halk arasında bilinen ve inanılan çift saatlerin romantik anlam karşılıkları kısaca şu şekilde özetlenebilir:

00.00 – Şu anda seni rüyasında görüyor.

01.00 – Seni seviyor.

02.02 – Senden hoşlanıyor.

03.03 – Sana âşık olmaya başlıyor.

04.04 – Seni çok seviyor.

05.05 – Senden hiç hoşlanmıyor.

06.06 – Ona hiçbir adım atmaman gereken bir gün.

07.07 – Seninle bir aile kurmak ve çocuk sahibi olmak istiyor.

08.08 – Seni yemeğe götürmek isteyecek.

09.09 – Senin kalbini kıracak bir şey söyleyecek.

10.10 – Her an senden ayrılmak istiyor olabilir.

11.11 – Sana sürpriz bir hediye alacak.

12.12 – Seni ailesine anlatacak ya da seni ailesi ile tanıştırmak istediğini söyleyecek.

13.13 – Seninle konuşmak istiyor ama çok çekiniyor.

14.14 – Sana en kısa zamanda evlenme teklif etmek için hazırlanıyor.

15.15 – Seninle tatile çıkmak için sabırsızlanıyor.

16.16 – En yakın arkadaşlarına senden bahsediyor.

17.17 – Seninle ilgili çok güzel hayaller ve gelecek planları kuruyor.

18.18 – Seni hayatındaki herkesten çok daha fazla seviyor.

19.19 – Ellerini tutmak ve seni öpmek için sabırsızlanıyor.

20.20 – Şu anda başka biri ile flört ediyor.

21.21 – Seninle ilgili gelecek planları yapıyor.

22.22 – Seninle kahve içmek istiyor.

23.23 – Senin onun hayatında bir ilk olduğunu ve sonsuza kadar seninle olmak istediğini düşünüyor.

Saatlerdeki çift rakamların duygusal anlamları dışındaki diğer anlamları şu şekildedir:

00.00 – Kişinin değişim ihtiyacı duyacağına işarettir.

01.01 – Aşk birliğini sembolize eder.

02.02 – Kişinin geleceği için nelere ihtiyacı olduğunu fark etmesini sağlar.

03.03 – Kişinin başkalarını iyileştirme ve başkalarına ilham verme özelliğini ifade eder.

04.04 – Elde edilecek başarının kişiyi değiştirmemesi konusunda bir uyarı niteliğindedir.

05.05 – Gören kişinin bir döngüsünü tamamlayacağını gösterir.

06.06 – Kişiye yakın biri için o kişinin idol kabul edildiğini ifade eder.

07.07 – Kişinin denge arayışında olduğunu, iletişim ve kendini ifade etme yeteneklerinin güçlü olduğunu ifade eder.

08.08 – Bu bir uyarıdır. Kişiyi olası başarısızlıklara, olumsuz bakış açısına büründüğü takdirde hayal kırıklığına uğrayacağına dair uyarır.

09.09 – Kişinin hayat boyu gösterdiği azmin ödüllendirilmek üzere olduğunu, kişinin hedeflerine ulaşmak üzere olduğunu ifade eder.

10.10 – Özellikle iş hayatında ve kariyerinde kişinin gösterdiği çalışmanın ve çabanın meyvesini alacağının işaretidir.

11.11 – İstikrar ve gücün sembolüdür. Saatte bu sayıyı gören kişinin büyük işler yapacağını ifade eder.

12.12 – Tutulacak bir dileğin kabul olma olasılığının ne kadar yüksek olduğunu ifade eder.

13.13 – Verimlilik ve hareket etme zamanı, fikirleri eyleme dökme zamanı geldi mesajı verir, temel kavram harekettir.

14.14 – Kişinin özgürlüğünü, kararlığını yansıtır. Bu özelliklerini kullanmasının zamanının geldiğini hatırlatır.

15.15 – Birinin o kişi hakkında duyguları olduğu mesajını verir.

16.16 – Cesaret ve azim gösterilmesi gerektiği konusunda kişiyi uyarır.

17.17 – Bazı zorlukların kapıda olduğu konusunda kişiyi uyarır.

18.18 – Karşılaşılan zorluklar için iyimser ruh hâlini koruma gerekliliğini hatırlatır.

19.19 – Üretkenliği vurgular.

20.20 – Herhangi bir engel ya da sınırlama uyarısıdır.

21.21 – Romantik duyguların harekete geçmesi konusunda teşvik eder.

22.22 – Beklenilen telefon görüşmesinin gelmek üzere olduğunu gösterir.

23.23 – Kariyer alanında önemli bir gelişmenin habercisidir.

Aynı sayılar saate bakıldığında yan yana görülüyorsa romantik ilişkiler konusunda evren saati gören kişiye bazı yönlendirmeler yapıyor demektir. Her çit sayı farklı anlam içerir.