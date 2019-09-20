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Tesadüfen bulunan yeni 'en siyah cisim' ışığın yüzde 99,995'ini emiyor

Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Massachussets Teknoloji Enstitüsü (MIT) dünyanın yeni en karanlık maddesini üretti. Karbon nanotüplerin geliştirilmesi çalışmaları sırasında tesadüfen bulunan madde, ışığı yüzde 99,995 oranında emiyor.

20 Eylül 2019 Cuma 09:23
Tesadüfen bulunan yeni 'en siyah cisim' ışığın yüzde 99,995'ini emiyor

Buluşu yapan ekibin başındaki profesör Brian Wardle, “Beklenmedik bir şeydi, gerçek bir bilimsel buluş gibi. Nanotüp yapmanın yeni yöntemlerini araştırıyorduk. Yeni bir madde yaptığınızda ilginç özellikleri olabiliyor.” dedi.

Euronews'ten Enis Günaydın'ın haberine göre daha öncekine göre on kat daha az ışık yansıtan yeni ‘en siyah madde’, özellikle uzay bilimi araştırmacıları için çok büyük değer taşıyor. NASA astrofizikçisi John Mather, çok uzakta bulunan gök cisimlerini gözlemlemek için etraftaki yıldızlardan yansıyan ışıkların emilmesi gerektiğini vurguluyor.

BULUŞ, BİR SANATÇI SAYESİNDE YAPILDI

Çalışmayı yapan Wardle, ürettikleri maddenin en siyah cisim olduğunu MIT Sanat Merkezi’nde çalışan Diemut Strebe isimli sanatçı sayesinde keşfettiklerini açıkladı.

Strebe’nin sanat çalışmalarında kullanmak üzere yaptığı talep üzerine keşfettikleri maddelerin daha önce incelemedikleri değerlerine baktıklarını söyleyen Wardle, bu şekilde buluşu yaptıklarını belirtti.

Strebe, sanatçılar için de öneme sahip olacak yeni madde ile 2 milyon dolar değerindeki bir elması kaplayarak onu görünmez hale getirdi.

Daha önce 'Vantablack' isimli madde, en siyah cisim olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmişti. Işığı yüzde 99,965 oranında emen ‘Vantablack’ maddesinin telif hakkını sanatçı Anish Kapoor satın almıştı.

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