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Tıkanmış lavaboyu açmanın kesin yöntemi

Mutfak lavabosunun tıkanması birçok işi sekteye uğratabilir. Bir sürü iş çıkmasına neden olan lavabo tıkanmasından korkmayın. Çirkin bir görüntüye neden olan tıkalı lavabodan kurtulmanın bazı yolları var. Tesisatçı aramadan önce tıkanıklığı dediğimiz yöntemlerle düzeltebilirsiniz.

08 Eylül 2022 Perşembe 13:00
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Tıkanmış lavaboyu açmanın kesin yöntemi


Tıkanmış lavabonun birçok nedeni olabilir. Tıkalı lavaboyu açmak için tesisatçı aramadan önce bazı yöntemleri deneyebilirsiniz. Tıkalı lavaboyu açmanın en kolay yolu ise kaynar sudur. Kaynar su yöntemi tıkalı lavaboyu açabilir ancak bazı riskleri de bulunur. Borularınızın kaynar suya dayanıklı olduğundan emin olmalısınız. Kaynar su, borulara zarar verebilir. Başlamadan önce boruları mutlaka kontrol edin.

KAYNAR SU YÖNTEMİYLE TIKALI LAVABO AÇMA

  • Bir tencere suyu kaynatın.
  • Suyu yavaşça gidere dökün.
  • Dökümler arasında birkaç saniye bekleyin. Kaynar suyun sabun köpüğünü eritmesine ve kiri çözmesine veya katıları vb. çözmesine izin verin.
  • Gerektiği kadar tekrarlayın.

KABARTMA TOZU VE SİRKE YÖNTEMİ

Her derde deva olan sirke ve kabartma tozu ile tıkalı lavaboyu açabilirsiniz. Kabartma tozu ve sirke eklemeden önce dirsekteki durgun suyu dökün. Beyaz sirke kabartma tozu yöntemini kullanırken mutfak lavabosunda su olmamalı ve temiz olmalıdır.

tikanan-lavabo

  • Gidere bir kap kaynar su dökün.
  • 1 bardak kabartma tozunu gidere dökün.
  • Gidere 1 bardak beyaz sirke dökün.
  • Bir tahliye tapası ile kapatın ve 5-10 dakika bekleyin.
  • Kaynar suyu tekrar gidere dökün.
  • Gerektiği kadar tekrarlayın.

TIKALI LAVABO BİR TÜRLÜ AÇILMIYORSA KİMYASALLARDAN YARDIM ALMAKTA YARAR VAR

Kimyasal tahliye temizleyicileri popülerdir ve genellikle işe yarama eğilimindedir, ancak uzun vadede en iyi çözüm olmayabilir. Ev sahipleri, evlerindeki bir lavabo veya drenaj tıkanıklığını açmak için marketten satın alınan ürünlere güvenebilirken, profesyoneller, zamanla boruları aşındırabileceği ve beklenenden daha büyük bir soruna neden olabileceğinden, kimyasal kanal temizleme ürünlerinden kaçınmayı tavsiye ediyor. (Karar)

Son Güncelleme: 08.09.2022 13:02
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