Tutkunuzu artırın! Burçlara göre en uygun seks pozisyonları

Astrolojide yer alan 12 burcun farklı farklı özellikleri bulunuyor. Bu özelliklere bağlı kalınarak yaşam standartları değiştirilebiliyor. Her burcun hayattan aldığı zevk değişim gösteriyor. Burçların karakterlerine uygun olan seks pozisyonlarını merak ediyorsanız bu haberi mutlaka okumalısınız. Kendi burcunuza uyacak seks pozisyonunu denemek daha fazla zevk almanızı sağlayabilir.

BURÇLARA UYGUN SEKS POZİSYONLARI

KOÇ BURCU - AÇIK HAVA

Kovach, Koç burcunun heyecanı ve iyi bir adrenalini seven maceraperest olduğunu, bu yüzden dışarıda veya yatak odası dışında bir yerde sevişmenin şüphesiz onları büyüleyeceklerini söylüyor. İdeal seks pozisyonuna gelince, Koç üstte olmayı sever. Kovach, “Pozisyon ne olursa olsun, Koç tutku göstermeyi sever ve hızlı bir tempoda kalma eğilimindedir” diyor. "Yatak odasında Koç'u tatmin etmek istiyorsanız, onların tepede ve kontrolde olmaları gerektiğini unutmayın ."

BOĞA BURCU – ÜSTTE MİSYONER

Boğa da seks sırasında üstte olmayı ve kontrolü elinde tutmayı sever. Bununla birlikte, sevişmeye yavaş ve sabit bir tempoyu tercih ederler, bu yüzden Kovach klasik misyoner pozisyonunu tüm vücut temasıyla uzanarak öneriyor. Kovach, “Seks sırasında ellerinizi Boğa'nın vücudunun her yerinde veya ulaşılabilecek her yerde gezdirdiğinizden emin olun” diyor. "Boğa'nın tüm duyularını devreye sokması gerekir, bu nedenle yatak odasına kokulu yağlar ve hatta çikolata gibi yiyecekler getirmek Boğa için bir dönüm noktasıdır."

İKİZLER- AYAKTA KAŞIK

İkizler çabucak sıkılır, bu yüzden aşk bölümünde işleri baharatlı tutmak için Kovach, bazı akrobasi içeren ve onları tek bir alanla sınırlamayan pozisyonlar öneriyor. Örneğin, bir kişinin ayakta durduğu ve diğerinin duvara dayandığı ayakta duran kaşığı alın. Kovach, "Bir duvara karşı sevişmeye başlayın, ardından bir masaya, zemine, sandalyeye vb. geçin" diyor. “Pozisyonları değiştirdiğinizden ve kimin üstte veya baskın konumda olduğunu da değiştirdiğinizden emin olun. [İkizler] olayları her açıdan görmek istiyor.”

YENGEÇ- ALTTA MİSYONER

Kovach, bu burcun doğada hassas ve besleyici olduğunu ve yavaş, romantik ve sevecen sevişmeyi tercih ettiğini söylüyor. Bu nedenle, konu seks pozisyonları olduğunda havalı olmaya gerek yok—misyoner bu burç için gayet iyi iş görecektir. Ayrıca Kovach, nadiren zirvede olmak istediklerini de ekliyor. “Eşlerinin altında güvende hissetmeyi tercih ediyorlar” diyor.

ASLAN- BAĞIMSIZ

Kovach, "Leo, güçlerini sergilemeyi sevdiğinden ve dramatik bir yeteneğe sahip olduğundan, en sevdikleri pozisyon ayakta durmaktır" diyor. “Aslanlar güçlü hissetmeyi ve görülmeyi sever. Ayrıca, sevilmek istedikleri için, seks sırasında Leo ile yüzleştiğinizden emin olun.”

BAŞAK- KAŞIK

Başak için, seks sırasında doğrudan göz teması çok fazla olabilir; Kovach, mütevazi ve alçakgönüllü kalmayı tercih ettiklerini belirtiyor. Bu nedenle, her iki partnerin de aynı yöne baktığı kaşık seks pozisyonunu, bu burcun ideal seks pozisyonu olarak önermektedir, çünkü onları göz temasının yakınlığı ile boğmadan yeterli şefkat sağlar.

TERAZİ- 69

Kovach, “Teraziler paylaşmanın bilincinde, şefkatli ve sevgi dolu” diyor. "Cinsel karşılaşmada her şeyin eşit olduğundan emin olmak istiyorlar." Bu nedenle , her iki partnerin de aynı anda baştan ayağa oral seks yaptığı 69 pozisyonunu tavsiye ediyor , böylece her iki taraf da aynı anda zevk veriyor ve alıyor.

AKREP- KÖPEK TARZI

Kovach, “Güç ve yakınlığa takıntılı bir burç olarak, Akrep [köpek tarzı] pozisyonu seviyor” diyor. Pozisyonu değiştirerek işleri daha da renklendirin. "Eşit zeminde başlayın, ancak daha sonra eşi arkalarında yerde dururken alıcı kişinin yatağın kenarında olması için ilerleyin." Kovach ayrıca bazı Akrepler için oyuncaklara ve belki de BDSM aksesuarlarına eklemenin dolandırıcılık şehvetine hitap edebileceğini öne sürüyor.

YAY- TİRBUŞON

Yay burcunun esneklik ve maceraya olan yakınlığı sayesinde Kovach, ortak bir seks pozisyonuna (gerçek) bir bükülme koymanın gidilecek yol olduğunu söylüyor. Konuyla ilgili örnek: tirbuşon. Kovach, "Bu pozisyonda, alıcı eş, yatağın kenarında duran ve arkadan giren eşinden uzağa bakacak şekilde bacakları bükülü olarak yan yatmaktadır" diyor. "Bu pozisyonun izin verdiği tüm duyumların tadını çıkaracaklar."

OĞLAK – YASSI

Oğlak için ideal bir seks pozisyonu, bir miktar ırkçılık ile sadeliği içerir ve flatiron pozisyonunu kazanan yapar. Kovach, "Bu pozisyon köpek stiline benzer, ancak alıcı partnerin dizleri üzerinde durması yerine, her iki partner de aynı yöne bakacak şekilde düz yatar" diyor. “Bu, zevkten hoşlanan ama aynı zamanda göz temasından kaçınarak sağlanan hafif duygusal mesafeyi tercih eden bir burç olan şehvetli Oğlak için mükemmeldir.”

KOVA – LANGIRT SİHİRBAZI

Kovach, "Kova zevk peşinde koşar ve şaşırtmayı ve şaşırtmayı sever, bu yüzden çeşitli pozisyonlar arasında sık sık geçiş yaptığınızdan emin olun" diyor. Başlamak için, alıcı partnerin sırt üstü uzandığı ve kalçalarını ve bacaklarını köprü pozisyonuna kaldırdığı, diğer partnerin de önünde diz çöktüğü langırt sihirbazı seks pozisyonunu denemenizi önerir

BALIK- OM

Mistik Balık'ın manevi bir yanı vardır ve yakınlık ve bağlantı ister, bu da eşlerine mümkün olduğunca yakın olmak istedikleri anlamına gelir, bu da om seks pozisyonunu ideal kılar. Kovach, " Bu pozisyonda her iki ortak da karşı karşıya gelir" diyor. “Bir ortak, bağdaş kurup oturan diğer ortağın etrafına sarılmış bacaklarla oturuyor. Bu, optimum yakınlık ve tam vücut teması sağlarken, aynı zamanda derin öpüşme ve göz teması için fırsat verir.”