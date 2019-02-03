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Uçak yolcusunun bavulunda leopar yavrusu bulundu

03 Şubat 2019 Pazar 13:53
Uçak yolcusunun bavulunda leopar yavrusu bulundu

Hindistan'ın Chennai Havalimanı'nda bir bavuldan gelen seslerden şüphelenen yetkililer, bavul içinde plastik poşete gizlenmiş bir aylık bir leopar yavrusu buldu.

Tayland'ın başkenti Bangkok'tan Hindistan'a giden bavulun sahibi yolcu gözaltına alındı.

Yetkililer 45 yaşlarındaki şüphelinin uluslararası bir kaçakçılık çetesinin üyesi olup olmadığını araştırıyor.

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İsmi açıklanmayan şüphelinin ifadesinde "kaçamak cevaplar verdiği" belirtildi.Yaklaşık bir kilogram ağırlığındaki leopar yavrusunun bulunduğunda "şok halinde ve zayıf durumda" olduğu açıklandı.

Hindistan medyası, havalimanı yetkililerinin leopar yavrusunu biberonla beslerken çekilen görüntülerini paylaştı.

Leopar yavrusu veteriner kontrolünün ardından Chennai'deki Arignar Anna Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi.

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Son Güncelleme: 03.02.2019 13:56
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GündemKıbrısBULUNDULEOPARYolcuUçak
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